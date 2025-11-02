Suscribete a
La danza del «Don Juan» de LaMov: manifiesto de luz y movimiento

Este espectáculo se inscribe en la línea de la danza moderna, con la pureza de una técnica impecable y el atrevimiento coreográfico que se despliega con dinamismo y vitalidad

Compañía de danza LaMov
Antonio Illán

En el Teatro de Rojas hemos visto «Don Juan», interpretado por la compañía de danza LaMov, un grupo que se atreve con todo tipo de estilos, desde lo clásico hasta lo más vanguardista. Este espectáculo se inscribe en la línea de la danza moderna, con ... la pureza de una técnica impecable y el atrevimiento coreográfico que se despliega con dinamismo y vitalidad, fascinando al espectador.

