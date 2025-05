Ángel Nicolás, en contra de reducir la jornada laboral: «Va a destruir empleo, lo contrario a lo que se busca»

Quiso el destino que un día antes de se entregaran los Premios Empresariales de Cecam 2024, previstos para el pasado 30 de octubre, el cielo se abriera como nunca y descargara su furia, especialmente contra el pueblo valenciano, pero también contra municipios de Castilla-La Mancha como Letur y Mira a los que arrasó, en lo que supuso la mayor catástrofe natural de la historia de España, dejando un reguero de miseria y, peor aún, más de 200 muertos.

Así que aquello se aplazó 'sine die' y este miércoles, más de seis meses después, el claustro de la catedral primada de Toledo acogió la gala de estos XXI Premios Empresariales en los que se aprovechó también para entregar los del 2025. El acto, al que asistieron cientos de invitados, estuvo presidido por el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro; y el presidente de Cecam, Ángel Nicolás. Asimismo, se había anunciado la presencia de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que no apareció.

El arzobispo catalogó la catedral como «lugar de acogida» y animó a los empresarios a «seguir trabajando porque, como decía el Papa Francisco, otro mundo es posible». Por su parte, Nicolás agradeció a Cerro su generosidad, ya que «veíamos difícil hacer una acto aquí, pero nos lo facilitasteis muchísimo».

En su discurso, el líder de Cecam expuso que «celebramos el esfuerzo, el compromiso y los logros de quienes impulsan el desarrollo de nuestra tierra. Los empresarios son los arquitectos del presente y el futuro. La historia de este templo nos recuerda que las grandes obras se construyen paso a paso, superando dificultades y manteniendo siempre viva la determinación».

Además, cree que los empresarios «hemos sido injustamente presentados como un problema cuando en realidad somos parte esencial». Y considera que «el clima actual no favorece la actividad empresarial», recordando que en los últimos años ha habido hasta «62 subidas de impuestos». A Nicolás le preocupa igualmente la gestión de los fondos europeos, «que apenas han llegado» a los empresarios», y pronostica que la reducción de la jornada laboral anunciada por el Gobierno «va a destruir empleo, consiguiendo lo contrario a lo que se busca».

En cualquier caso, distingue entre administraciones públicas y en Castilla-La Mancha «hacemos las cosas de otra manera», reivindicando el «diálogo social». Finalmente, tuvo un recuerdo para Paco de la Rosa, líder regional de CCOO, que este jueves celebra su Congreso en el que dejará de ser el secretario general: «Saludo a mi amigo, y lo digo con mucho orgullo. Has sido una persona leal, has defendido con lealtad tus intereses frente a los míos, que todos sabemos que no coinciden».

Consenso político

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, apeló al «consenso político» en la región para la aprobación de la futura Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Una norma -señaló- que responde al empeño personal y mandato del jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, de que en esta región «la única poda que se haga sea la administrativa; no por más papeles hay más seguridad». Este proyecto de ley busca dar más agilidad en los expedientes y simplificar la relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración regional, así como reducir la carga burocrática a la ciudadanía y a empresas con el fin de incentivar el crecimiento económico, al tiempo que garantiza una gestión más eficiente y ágil.

En este sentido, y en la línea de allanar el camino a las empresas que quieran instalarse en la región, avanzó que se va a empezar la tramitación de la Ley de Proyectos Empresariales Estratégicos, antes de clausurar la XXII edición de los premios de Cecam

Los galardonados

Así pues, los premiados de 2025 han sido:

- Por la provincia de Albacete: Antonio Sotos López, de la empresa Antonio Sotos S.L.

- Por la provincia de Ciudad Real: José Crespo García, de Restaurantes Casa Pepe y Cervantes.

- Por la provincia de Cuenca: Santiago Peñaranda Descalzo, de Transportes Santiago Pañaranda SL.

- Por la provincia de Guadalajara: Enrique Pérez Martínez y Eduardo Pérez Martínez, del Restaurante El Doncel.

- Por la provincia de Toledo: José Carlos Sánchez Díez, de Anframa.

Mientras, los premiados de 2024, entregados también este miércoles, recayeron en:

- Por la provincia de Albacete: José Ruiz Pérez, de Grupo Edelbio, S.L. y Miguelitos Ruiz.

- Por la provincia de Ciudad Real: José Antonio y León Barahona Ramírez, de Barahona Obras y Servicios S.L.

- Por la provincia de Cuenca: Ana María Valladolid Lucas, de Rubiocar.

- Por la provincia de Guadalajara: María José Rodríguez García, de Ditalen.

- Por la provincia de Toledo: María Ángeles Martínez Hurtado y Juan José Bonilla Vaquero, de Bonilla Motor.