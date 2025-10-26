Andicoberry exige «soluciones inmediatas» ante la suspensión del cribado de cáncer de mama en Talavera y su comarca

La diputada regional del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, exige explicaciones y soluciones inmediatas ante la suspensión del cribado de cáncer de mama en Talavera y su comarca. Así lo ha resaltado este domingo en declaraciones a ... los medios de comunicación, Andicoberry ha criticado la «irresponsabilidad y falta de transparencia» del Gobierno de Emiliano García-Page con referencia a la suspensión del servicio de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina y su comarca, una situación que podría haber afectado a más de 3000 mujeres.

Tania Andicoberry ha recordado que el PP regional mostró desde el primer momento su preocupación ante la noticia que el Ejecutivo autonómico «negó calificándola de bulo», pero que finalmente fue reconocida por el propio consejero de Sanidad, admitiendo la suspensión del servicio durante varios meses.

«Desde el PP no hemos hecho otra cosa más que pedir información y frente a eso nos encontramos sorprendentemente a un Gobierno que negaba la mayor y acusaba que dicha noticia era un bulo. Es incomprensible que se pretenda restar importancia a algo tan grave como retrasar una prueba de detección precoz del cáncer de mama. La detección precoz es vital y no es lo mismo hacerse una mamografía seis meses antes o después», ha subrayado.

La diputada ha lamentado que, desde que el servicio se interrumpió en mayo y hasta que el caso salió a la luz en octubre, Page no haya ofrecido una sola explicación. «Cinco meses que no ha hecho absolutamente nada. Page debe dar la cara, hablar con las mujeres afectadas y explicar qué ha pasado. Las pocas palabras con referencia a esta noticia han sido para mentir», ha recalcado.

Asimismo, Andicoberry ha advertido que el «oscurantismo» del Ejecutivo autonómico es «una constante» y ha pedido «soluciones inmediatas, más trabajo, transparencia y honestidad». «El PP no va a dejar de exigir información, rigor y responsabilidad. No se puede jugar con la salud de las personas ni con un tema tan sensible como el cáncer de mama.»

Por último, la diputada autonómica ha recordado que el Grupo Popular ha registrado esta semana en las Cortes regionales una petición formal de documentación para esclarecer lo ocurrido.

«Por todo ello, pedimos que Page dé la cara y cuente a la ciudadanía qué es lo que ha pasado, que se haga con rigor y sobre todo que no confundamos en el mensaje. Que la consejera portavoz o cualquier otro miembro del Gobierno no lance el mensaje de que da igual hacerse un control cinco meses antes o seis meses después. La detección precoz de un cáncer es vital para el tratamiento y la supervivencia. Tenemos que ser concienzudos que es una cuestión sanitaria de vital importancia. Queremos soluciones tempranas y rápidas para todas esas afectadas», ha zanjado.