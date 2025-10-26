Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Andicoberry exige «soluciones inmediatas» ante la suspensión del cribado de cáncer de mama en Talavera y su comarca

La diputada regional critica la «irresponsabilidad y falta de transparencia» del Gobierno de Page en un asunto que ha afectado a más de 3.000 mujeres

Los alcaldes del PP denuncian «desinformación» y exigen a Page «transparencia» sobre los cribados de cáncer de mama

La diputada Tania Andicoberry, durante una entrevista
ABC

TOLEDO

La diputada regional del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, exige explicaciones y soluciones inmediatas ante la suspensión del cribado de cáncer de mama en Talavera y su comarca. Así lo ha resaltado este domingo en declaraciones a ... los medios de comunicación, Andicoberry ha criticado la «irresponsabilidad y falta de transparencia» del Gobierno de Emiliano García-Page con referencia a la suspensión del servicio de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina y su comarca, una situación que podría haber afectado a más de 3000 mujeres.

