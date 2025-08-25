Ana Pérez, concejal de Cultura: «Estamos valorando crear la escuela municipal de danza y artes escénicas»

Jubilada a cuatro meses de las elecciones municipales de mayo del 2023, Ana Pérez Álvarez sorprendía dando el salto a la política municipal como número 2 de la lista electoral de Carlos Velázquez, hoy alcalde. Tras más de 15 años como médico de familia en el Polígono, aterrizaba en política para gestionar la cultura y el patrimonio en una ciudad como Toledo, con el peso, la mesura y la responsabilidad que eso supone. Ahora, cuando han pasado dos años de su primera toma de contacto con este área de Gobierno, comparte con ABC su bautizo cultural. «Procuro estar prácticamente en todos los actos a los que nos invitan, además disfrutando, porque sino, no merecería la pena, esa es la verdad». Sin duda, lección aprendida.

—Ana Pérez, ¿doctora de profesión y concejala por convicción?

—Cuando entré en este mundo, digamos, ya tenía vocación pública porque había estado en otros asuntos como la Junta de Hermandades, Cofradías y Capítulos de Toledo, también en Red Madre, entonces, me parecía bonito contribuir a que los toledanos vivieran más a gusto, se sintieran mejor viviendo en Toledo y contribuir a ello desde la política.

—¿Cómo se imaginaba la vida municipal?

—Pues la verdad que de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, que no tenía ni idea. Sí que había venido a veces a los despachos, a hablar con algún concejal y demás, pero no tenía ni idea del mecanismo que se tiene y de la forma de trabajar día a día.

—¿Y se lo esperaba con el ajetreo y la agenda que conlleva la Concejalía de Cultura?

—Pues casi que sí, sí. La verdad es que sí. Hay mucho ajetreo de actividades pues tenemos una vida cultural como ciudad muy intensa, todos los días tienes que elegir porque hay varias cosas interesantes a las que asistir. Estoy presente, la verdad, en todas las invitaciones que tengo a exposiciones, presentaciones de libros, conciertos, conferencias... Salvo que me coincidan con algo.

—Han decidido que el próximo 26 de noviembre de 2026, jueves, cuando se conmemora el 40 aniversario del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, sea festivo local.

—Sí, va a ser así. Es una fecha muy importante para los toledanos. Creo que es bonito y que además, celebremos esos 40 años, me parece que es bueno. Habrá un programa de actos especial para esa fecha, estamos trabajando en tener algún evento especial.

—Han perdido 3 millones de euros de Europa para reabrir la Alhóndiga como escuela de música y danza. ¿No les interesaba el proyecto?

—Se pidió una prórroga para hacerlo y no se concedió. Sí que sería un sitio bueno, incluso también se podía haber hecho escuela de danza, música y artes escénicas por el espacio que tiene.

—¿Pero se va a retomar, o es un proyecto muerto?

—Pues no lo sé. Se está mirando realmente ahora cómo se puede hacer esa escuela de danza y ver dónde se podría ubicar.

—Y para la Alhóndiga, ¿han pensado en algún uso?

—En principio se ha quedado así.

«Con Vox ya están los ánimos apaciguados, en el Patronato del Teatro de Rojas hay entendimiento»

—La censura de Vox dinamitó en un momento determinado la programación del Teatro de Rojas, ¿han llegado ya a un entendimiento?

—Están los ánimos apaciguados, de todas maneras, aquella obra de teatro no estaba programada. Imagino que verían las prioridades de ese momento y la concejala de Servicios Sociales consideró oportuno prescindir de la obra.

—Entonces, no ha vuelto a haber problemas de ese tipo.

—No, dentro del Patronato del Teatro de Rojas hay entendimiento, es una institución que tiene una programación buenísima, muy valorada, además, tanto en Toledo como fuera.

—¿Cómo está la relación con el Palacio de Congresos El Greco? Siempre hubo tiranteces por la contraprogramación de espectáculos.

—Ahora mismo estamos en una situación buena, hicimos un convenio que revisaremos en otoño. O sea, que en principio nos llevamos bien.

—¿En qué consiste ese convenio?

—En establecer la programación de manera conjunta, en estar de acuerdo y no contraprogramar espectáculos.

—En estos dos años de legislatura han pasado por su Concejalía dos coordinadores de Cultura, y ahora un tercero, Eduardo Sánchez Butragueño. ¿A qué se deben estos cambios?

—Pues a cuestiones personales de Ángel Luque y María de Tena. Hemos trabajado divinamente, echando muchas horas. Hemos tenido una complicidad total y hemos disfrutado. Con Eduardo llevamos juntos dos o tres semanas. Él todavía está aterrizando a la hora del papeleo y de la gestión y el protocolo. Estoy encantada.

—¿Considera que es compatible desde la ética profesional que el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo sea el coordinador de Cultura?

—No lo veo incompatible. Eduardo es una persona que está muy relacionada con el mundo de la cultura y yo estoy encantada.

—Hay un sector crítico en la ciudad con el concepto cultural que se fragua entre instituciones dirigidas por lo que ellos consideran una élite, como la Real Fundación y la Real Academia. ¿Cree que es así?

—Creo que no, aquí recibimos cada día cantidad de propuestas y normalmente citamos y nos reunimos con todos los artistas, valoramos sus propuestas y según el presupuesto programamos.

Un momento de la entrevista de la concejal de Cultura y Patrimonio con ABC H. FRAILE

—Este verano la programación cultural de Toledo ha sido motivo de crítica por parte de la oposición, constataban con datos que la cultura «brilla por su ausencia». ¿Ha sido así?

—Hemos hecho una programación de calidad y de excelencia impulsando la candidatura de Toledo Capital Europea de la Cultura 2031, además, hemos sabido utilizar el salón Rico del Corral de Don Diego para conciertos. También hemos celebrado La Noche del Greco y La Noche del Patrimonio Contemporáneo, y ahora del 2 al 7 de septiembre el Festival de Jazz, al que seguirá el Erató Fest y La Noche del Patrimonio en la que abriremos nuevos espacios.

—¿Ha retomado el contacto con el Festival de Poesía Voix Vives suspendido en 2024 por falta, explicaban, de apoyo institucional?

—Cuando llegamos al Gobierno en junio de 2023 ese festival estaba programado para septiembre y se hizo en el Centro Cultural San Marcos porque llovió y mejoraron los resultados de público y de ventas de los editores que participaban. Para la edición de 2024 destinamos el mismo presupuesto y es cuando nos dicen que querían descansar y retomar el festival otro año. Si no hay Voix Vives ha sido una cuestión más por ellos que por nosotros. Al no haber festival de poesía lo incluimos en el Erató Fest con presupuesto.

«Si no hay Festival de Poesía Voix Vives ha sido una cuestión más por ellos que por nosotros»

—En cuanto a infraestructuras culturales, existe un proyecto para que el auditorio del parque de las Tres Culturas pueda abrir más allá de los meses de verano como cine, ¿para cuándo esa inversión?

—Es un proyecto que está sobre la mesa, pero del que no puedo avanzar mucho más. Es un espacio muy bonito y de las tres culturas. Sería una inversión para que fuera más cómodo y para que allí hubiera teatro y conciertos.

—Habló hace unos meses de un cine de verano también en el corral de Don Diego, ¿qué fue de ese proyecto?

—Lo tenemos en mente. Había gente que decía que se podían proyectar películas más antiguas. Estamos en ello.

—La Casa de las Cadenas es uno de los edificios municipales cerrados a cal y canto, albergó el museo de arte contemporáneo, ¿van a reabrirlo?

—Estamos realizando obras de mantenimiento. Es un espacio muy bonito en el que hemos presentado el Corpus, y estamos pensando darle una utilidad tipo museo o así.

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2031 «Nuestra candidatura es diferente por el impulso de la sociedad toledana» Ana Pérez, concejal H. FRAILE —Toledo Capital Europea de la Cultura 2031. ¿Se ha contado con la ciudadanía y los agentes culturales ajenos a cualquier institución pública o privada? —Hemos contado con todos y con un consejo asesor formado por personas relevantes del mundo de la cultura y de la sociedad toledana. Hemos tenido 11 mesas participativas donde participaron 200 personas, sobre patrimonio natural, patrimonio artístico, turismo, educación, sostenibilidad… Con ellos tuvimos dos reuniones para promover y proponer y tenemos la página web donde recogemos propuestas. Hemos intentado involucrar e ilusionar a todos los toledanos para que vean que esto realmente va a ser muy bueno para nuestra ciudad, que vamos a tener una dinamización de la cultura y oportunidades. Estamos haciendo las cosas con excelencia y con calidad para que todos lleguemos a esa fecha y podamos disfrutar de todas las actividades que se van a plantear. —¿Cómo va el proyecto? —Ya está la convocatoria del Ministerio de Cultura, con lo cual a finales de este año se tiene que mandar una propuesta. En estos momentos se está trabajando en la redacción de la propuesta, están en ello en la comisión, trabajando sin descanso y echando muchas horas. —Toledo compite contra Granada, Jerez, Burgos, Cáceres, León, entre otras ciudades. ¿Qué diferencia a la ciudad de las otras candidaturas? —En Toledo tenemos un escenario que ya es importante. Tenemos historia y hemos sido la luz de Europa y propagadores de la cultura con la Escuela de Traductores, además de ser la capital del reino durante años. Somos la ciudad de las tres culturas, ciudad también de la paz y una candidatura con infinidad de adhesiones que eso nos diferencia del resto de ciudades, aquí claramente se ha involucrado muchísima gente a nivel público, a nivel privado, de instituciones, de academias; nos diferencia el tener todos estos apoyos y ese impulso de la sociedad toledana. —Un programa que debe tener una fuerte dimensión europea, con un enfoque en la sostenibilidad y que fomente lo intercultural. —Todo eso va a ser recogido, lo han planteado en la comisión con el objetivo del sentir que somos europeos, de ver las diferencias que existen entre las distintas culturas, pero también sobre todo las cosas que nos unen. Y es que todo es cultura. Es cierto que está en todos los ámbitos de la vida, la cultura nos hace más libres y contribuye a que los pueblos se desarrollen económicamente. —Se ha referido al escenario patrimonial único de Toledo como baza a favor de la candidatura. Como concejal que es también de Patrimonio, ¿le preocupa la situación de los conventos? —Sí, claro que me preocupa. Estamos en contacto con la Asociación de Amigos de los Conventos y están preocupados por la situación. Ha habido un congreso con la Universidad y resultó muy interesante, porque los conventos forman parte de Toledo. Como Ayuntamiento podemos instar a las administraciones con competencias en patrimonio a que vigile los conventos y apoyar la causa de diferentes maneras y sobre todo en contacto permanente con los conventos, el arzobispado y la asociación de amigos.