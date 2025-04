ANA MARÍA ÁNGEL ESTEBAN 08/04/2025

Actualizado a las 20:38h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Estoy escuchando música en un entorno «idílico» para mí. Todo es subjetivo, en todos los aspectos, porque algo ínfimo puede ser grandioso para tus sentidos y emociones. Una terraza con solecito y una música que sensibiliza, es idílica para quienes disfrutamos con lo mínimo... lo material solo a veces complementa a esto otro esencial, que no se ve, pero se siente.

Todo es subjetivo; a cada cosa hay que darle su valor y medida en según qué momentos, y a eso se le llama inteligencia práctica y emocional… Lo material es necesario por supuesto pero sin sobrevalorar.

Tenemos conceptualizadas y relacionadas las oportunidades que nos da la vida, unos con temas laborales, otros con temas emocionales (de pareja), pero, sobre todo, la vida nos da las verdaderas oportunidades con tema relacionados con la salud. ¿Cuántas veces valoramos la salud en la medida en la que ocupa el lugar prioritario para que todo lo demás sea posible? Es cierto que la salud es la primera, sí o sí. Eres más consciente de esto cuando tienes cierta edad o cuando has pasado por algo importante. Y ahí estás entonces valorando lo que los demás dejan pasar o ni siquiera ven.

Sin salud, el dinero no tiene valor, el amor se ve mermado por nuestro ánimo, la ilusión está relativizada o anulada, y todo lo que teníamos previsto se relega a otro momento o incluso hasta desaparece y nunca más.

¿Eres consciente de lo que a veces te quiere la vida?

Vayamos a la parte opuesta. ¿Por qué sólo somos capaces, a veces, de ver la parte negativa y restrictiva de momentos malos como los de una enfermedad o una ruptura por ejemplo, que nos marcan durante tiempo? Pero sí tienen su parte buena, aunque haya sido con sufrimiento. La intensidad de lo que aprendemos depende de la proporcionalidad de la facilidad o de la dificultad por la que hayamos pasado.

Puede ser difícil de entender, pero hasta en esas circunstancias de enfermedad grave, o malestar psicológico extremo, estamos aún vivos y con esperanzas de que eso pueda ser de otra manera. Y para quienes no tengan esperanza, ahí tenemos que estar nosotros, los amigos, familiares y los psicólogos para dársela, eso sí, sin falsas expectativas.

Quiero decir que todo tiene su parte de aprendizaje para el tiempo que nos reste de vida, ya sean unos meses o «toda una vida». ¡Toda una vida! para poder cambiar cosas y para poder sacar lecturas de la anterior... Toda una vida o momentos para la queja o para el disfrute… ¿Te das cuenta?

El cuerpo nos habla cuando llegamos a un extremo de tensión o de estrés, físico o emocional, en cualquier ámbito de nuestra realidad y se manifiesta muchísimas veces en forma de enfermedad, crisis de ansiedad, duda infinita… El cuerpo desfoga siempre o con mucha frecuencia, en forma de enfermedad, o de mucho malestar físico y es entonces cuando «vemos», cuando paramos, cuando decidimos, cuando somos conscientes de que hemos tolerado demasiado, conscientes de que hemos forzado la máquina demasiado, conscientes de que quizás estábamos en excesiva entrega o sumisión, anteponiendo a los demás aun patológicamente, conscientes de estar desperdiciando minutos y días que pueden ser de otra manera.

La vida nos dice esencialmente que estamos de paso, que somos finitos .¿Te das cuenta de cuánto significa esto? Veo a muchas personas en la consulta con sensación de vida perdida, pasada, de vida ya sin vuelta atrás, o metidos en una circunstancia quizá patológica o tóxica de pareja, de la que no saben como salir, y esto crea una frustración y un ánimo vital poco favorecedor y más si hay una enfermedad de por medio, además.

Existen cosas bonitas, muchas, pero las más bonitas, para muchos son insignificantes como decía antes. Existen coches bonitos, por ejemplo, pero que sin salud, sin amor no se disfrutan igual. Hay cosas y momentos a los que ni siquiera dedicamos un minuto si es que nos damos cuenta de ellos y quizás estaban llenos de dopamina. Existen también personas bonitas, que son lo más importante para el ánimo y el chute emocional cuando uno está un poquito «tocado» a cualquier nivel… Escribí un trocito de sentimientos hace nada en facebook sobre estas personas.….

Y sobre esto he de decir, que son estas personas bonitas las que te rescatan de lo que sea, las que te dan la analgesia y el chute de protección que corresponde a tu necesidad emocional, las que te ponen la sonrisa interminable, las que solo con pensarlas ya te sientes plena, las que lo curan todo aun no habiendo nada que curar.

Cambiando un poquito de tema, y teniendo que ver con momentos difíciles en la vida e insistiendo en que la vida nos quiere, y sobre las personas bonitas, recuerdo y hago presente en mi cabeza un par de viajes a Cuba, a la cuba profunda, no a la de resort, esos viajes de los que yo he dicho siempre que han sido las mejores vacaciones de mi vida y no por el lujo de los alojamientos, que allí no existen, en esa Cuba, sino por la calidad humana que conocí de primera mano…. y un ejemplo fue y es el cardiólogo doctor Fabián Fernández Chelala con el que tengo la suerte de mantener el contacto y disfrutar de la sensibilidad que esa persona lleva dentro de sí, viviendo en un lugar tan delicado y dando todo por sus pacientes y amigos, en la distancia…

Tengo la suerte de sentirme importante, querida como persona, para otras personas... ¡Qué más se puede pedir! Y es que las personas son lo más importante para otras.

La vida inteligente también nos hace ver que con quien estamos no es la persona de nuestra vida, y nos da señales (menos mal) y nos hace sentir agobiados, nos hace comportarnos de forma patológica incluso, descolocados… son voces que nos da nuestro cuerpo para salir de ahí y para valorar lo que sí nos hace sentir bien, sea lo que sea, pero el cuerpo es sabio, tanto como la vida, que es la que manda.

Posponemos cosas que nos apetecen, ¿por qué?, ¿para cuándo?¿para cuándo lo veas feo?, ¿para cuando le apetezca al otro?. Para cuándo y por qué.

¿Por qué no priorizas lo emocional alguna vez,en vez de lo normativo siempre? y a ver cómo te sientes….(no en momentos de trabajo, es obvio). ¿Por qué no te priorizas a ti, a ti, a ti, alguna vez, o con más frecuencia? La vida es finita y tu te la pierdes. ¿Estás pensando por cierto en qué cosas te la estás perdiendo?

Pues ponte manos a la obra que el mundo es tuyo y para ti, y el miedo no existe, solo en tu cabeza…

Más temas:

Salud

Tiempo