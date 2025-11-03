Ana Belén, la UCLM, CiBRA y Macarena Alonso, premios Menina por su lucha contra la violencia de género

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha presentado la programación de actividades que se desarrollarán en toda la región con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. ... Durante la presentación, Tolón ha anunciado los nombres de las personas y entidades galardonadas con los Reconocimientos Menina 2025, distinciones otorgadas por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha a quienes destacan por su compromiso en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad.

Los premios se entregarán el 26 de noviembre en Toledo, en un acto institucional que tendrá lugar en el edificio universitario de San Pedro Mártir, sede la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Los galardonados de esta edición son: la cantante Ana Belén; Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); Festival CiBRA (Cine y la Palabra); Macarena Alonso; Casa Santa Lioba; Asociación para el Desarrollo Integral de la Mancha del Júcar-Centro; Fundación ONCE–Inserta Empleo; Biblioteca Pública Municipal de Villar de Olalla (Cuenca) y Marta Marco Alario.

La delegada, que ha estado acompañada de la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Carmen María Zaballos, ha detallado la programación de actividades a lo largo de este noviembre, con jornadas formativas, exposiciones, representaciones teatrales y acciones educativas en todas las provincias. Entre las más destacadas figuran las jornadas sobre «Nuevas masculinidades», «Justicia con perspectiva de género» y «Mujeres frente a las distintas formas de violencia».

Milagros Tolón ha destacado que esta programación «pretende reforzar la conciencia social frente a la violencia machista y promover la igualdad real entre mujeres y hombres en Castilla-La Mancha». Las acciones se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre en distintas provincias de la región, con la colaboración de universidades, centros educativos y entidades sociales.