Ana Belén, la UCLM, CiBRA y Macarena Alonso, premios Menina por su lucha contra la violencia de género

La delegada del Gobierno de España en castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha anunciado que estos galardones se entregarán el día 26 en Toledo durante la presentación del programa de actividades con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Ana Belén
Ana Belén Paco navarro
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha presentado la programación de actividades que se desarrollarán en toda la región con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. ... Durante la presentación, Tolón ha anunciado los nombres de las personas y entidades galardonadas con los Reconocimientos Menina 2025, distinciones otorgadas por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha a quienes destacan por su compromiso en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad.

