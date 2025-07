La verdad es que aunque parezca difícil, sí es posible «venirse un poquito arriba» y restablecer un ánimo que nunca hubiera debido salir del equilibrio emocional. Hay muchas situaciones difíciles en la vida, y sé bien de lo que hablo por mi trabajo, por mi empatía con los demás y por mi propia experiencia personal. Hay situaciones muy complicadas que no se resuelven con unos trucos de andar por casa y que requieren ayuda psicológica, pero hoy os voy a dejar mínimas cosas que, en momentos de bajón, de «no sé qué me pasa», sí que van a servirte para romper con ese momento que no toca. ¿A que no? y que eso hace perderte otras cosas y momentos de ese mismo día que son bonitos, bonitos... y tuyos!

Yo soy una persona disfrutona. ¿Y qué es eso? ¡Quiero que tú también lo seas!

Yo disfruto «hasta con un lápiz», y hasta es verdad. Eso significa que disfruto con lo mínimo, con lo que tengo al alcance , con lo que no hace falta comprar, con lo que está en casa, sin tener que esperar a un día concreto para un evento, sin ningún viaje que tardará en llegar, sin ir de compras compulsivamente para gratificarte solo unas horas ( en momentos depresivos se incrementa la necesidad de comprar), quiero que seas disfrutona además sin depender, muy importante, de ninguna persona.

Pensamos que algunas cosas debieran compartirse con otros para ser más gratificantes y de eso ¡nada monada! Por experiencia propia te recomiendo descubrir algunos momentos y cositas que te van a hacer sentir plena, libre, olvidada de lo de fuera y sobre todo independiente para sentirte bien.

Comencemos a descubrirnos disfrutones!!!!

1- Lo primero, dedicarse por lo menos una hora a uno mismo para lo que sea, aunque te parezca tonto, improductivo y que no puedes «perder» tiempo... lo estás ganando en tranquilidad, en reconectar contigo y en volver a coger fuerzas. Mira al techo sin culpa, píntate las uñas y si eres hombre ¡mejor no!, o ¡también! ¿Qué te apetecería hacer? Este es tu momento, recuerda, pr lo menos una hora para ti, porque te lo mereces, SI o SI.

2-Ponte música. A mí me traslada y crea emociones. Tengo música aún escribiendo este artículo y hasta en momentos inimaginables. No te la pongas romanticona que es peor. El reggaeton, aunque es muy particular, te despista y te activa. Sí, por favor prueba. A mí no es lo que más me gusta, pero objetivamente te pone en marcha. Luego al rato si quieres ponte una más tuya pero movidita. La música te hace conectar con otras emociones que te dictan, unas veces el ritmo y otras la letra.

3-Baila. Aprovechando que ya hemos encontrado la música, baila, aunque sean 10 ó 15 minutos. Esto libera endorfinas, el chute natural del cuerpo. Y baila sin control, sin juzgarte, pero baila como sea…

4-Sonríe a solas. Fuerza sonreír unos 20 segundos. Sonríe tal cual, como si alguien estuviese contigo, pero eso sí , no lo hagas mirándote al espejo para no juzgarte ni sentirte ridícula ( ¿sonreir sola? ¡prueba!) Cuando sonreímos el cerebro capta una emoción y reacciona, y te aseguro que te sientes un poquito mejor junto con las demás cosas que te digo.

5-Un baño o una ducha sin prisa, agua como te apetezca pero terminando con agua fresquita o fría. Esto activa el sistema parasimpático, responsable de sentirnos más relajados y psicológicamente tranquilos y equilibrados. un chute también. Poner agua fría sobre todo detrás de las orejas, en la nuca y en la parte central de la espalda, activa este mecanismo corporal de bienestar, como cuando te metes en la piscina y te impresiona el agua fría pero sales nuevo, así….

6-Pasear un ratito , 10 minutos, aunque lo que busco con el paseo es el contacto con la naturaleza, sobre todo.

7-Mira árboles, el verde y si es formando parte de plantas, también te va a producir bienestar.

8-Los olores, para mi son esenciales. Recrearte en el olor del gel de ducha,de la crema corporal, del perfume que no solo hay que usarlo para salir, olores en casa que provengan de plantas, ambientadores, el suavizante de la ropa, perfuma tu almohada….

9-El tacto. Acariciarte los brazos y las piernas, sintiendo la caricias que recibes y las caricias que te haces, y casi mejor hacerlo en esos momentos de la ducha o de dedicación a la hidratación corporal. La sensación que sentimos en la cama con el roce de las sábanas al mover las piernas… Todo esto sensitivo en la piel, hace sonreír a las emociones.

10-Ponte una película que sabes que te gusta, repítela las veces que quieras, ¿quién te lo prohíbe? busca monólogos de risa, comedias…

11-Llama a alguien que te chuta, que sabes que tiene energía positiva y con quien te vas a reir seguramente,esas , las llamadas personas vitamina, y hablando de personas, evita a las que te roban paz y tranquilidad,aléjate por favor, no te sientas obligado a coger el teléfono a una de estas, si aparece.

12-Mover muebles, decorar, cambiar cositas ... sobre todo a las mujeres nos va esa marcha, debemos tener un gen que nos empuja a hacerlo pero que nos hace sentir bien.

13-Olvídate de ese montón de ropa que tienes por planchar, o de ordenar la casa , pero sí intenta colocar algún cajón, lo que te sobra de encima de la mesa…porque el orden mínimo también nos tranquiliza y nos hace sentir bien

14-Prepárate una bebida o una comida de esas que te encantan y si es colorida mejor, disfrutala con solo verla, come despacio para saborearla y regodéate con todos sus matices de sabor.

15-El sol, ponte al sol un ratito. Es adictivo porque libera endorfinas también. Ponte a horas soportables y si te humedeces será mucho más agradable, pero el sol es importante.

16-Controlar esas cosas que te dices internamente y que quizás te mantengan en el círculo de la pena y la desgana. El autolenguaje ,que los psicólogos llamamos, es esencial , es como hablar con tu mejor amiga no como seguro que lo haces, de forma catastrofista, como si tuvieras a tu gemela imaginaria y tóxica, hablándote así con frases que no son muy alentadoras, ni de ánimo, ¿me equivoco?

17-Todas las cosas que te imagines que son posibles, luces de colores mientras tu música, o el baño, o , hacer el amor si tienes a tu pareja que te mima y ve tu ánimo e incluso masturbarse para volver nuevamente a liberar endorfinas, todo vale. Tener una lista a mano o ésta, de las cosas que tu sabes que te hacen sentir bien por muy ridículas que te parezcan, para poder «echar mano» de ellas.

En momentos de bajón nos encerramos en el bucle y por mucho que pensemos, bajo ese estado de ánimo es difícil pensar en cosas bonitas o mínimamente placenteras. El objetivo es disfrutar en el momento de cosas y sensaciones al alcance , de todas esas que en condiciones normales nos pasan desapercibidas. Para ser feliz hay que comenzar por ser consciente de todo esto que tenemos en casa y de lo que nos rodea con inmediatez. Lo básico, si lo descubres, es BONITO.

Más temas:

Psicología

Bienestar

Emociones

Música

Agua