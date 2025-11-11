Suscribete a
ABC Premium

¿Qué hacemos los hombres cuando ella se niega a tener sexo?

La psicóloga y sexóloga Ana María Ángel Esteban, colaboradora de ABC, habla sobre las ganas de sexo en una pareja estable

¿Qué hacemos los hombres cuando ella se niega a tener sexo?

Ana ÁNGEL ESTEBAN

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En general, las mujeres tenemos menos deseo sexual y menos necesidad de sexo en cuanto a la frecuencia, pero eso sí, si nos ponemos, nos ponemos. Las negativas a tener sexo en una pareja estable vienen más por nuestra parte y, aunque a veces ... es por vaguería, otras veces hay razones de base (enfermedades o problemas de pareja) que justifican no querer tener sexo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app