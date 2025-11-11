En general, las mujeres tenemos menos deseo sexual y menos necesidad de sexo en cuanto a la frecuencia, pero eso sí, si nos ponemos, nos ponemos. Las negativas a tener sexo en una pareja estable vienen más por nuestra parte y, aunque a veces ... es por vaguería, otras veces hay razones de base (enfermedades o problemas de pareja) que justifican no querer tener sexo.

Convivir en pareja conlleva estar en un permanente ver qué necesita el otro, qué necesitamos nosotros; es estar en un continuo «negociar» con respeto, para la comodidad y gratificación de ambos. El sexo es importante para la pareja, pero no el 50%, como se dice tantas veces. En el sexo deberían establecerse también criterios sobre las cosas que nos gustan, las que no, los mejores momentos para practicar, cómo, y lo que bajo ningún concepto toleraríamos para evitar sorpresas y malestar. Tanto hombres como mujeres tenemos en mente y en la experiencia lo que nos pone y lo que no. Y para quien esté descubriéndose sexualmente, ella o él, es muy recomendable, desde el primer momento, tener comunicación explícita con la pareja y no callarse cosas que molestan o se prefieren, y así no adquirir costumbres difíciles de cambiar después.

Y… ¿qué hacer cuando ella no quiere?

No insistir. Sí, muy importante: se os da de maravilla la insistencia, y ya veremos después las razones por las que no quiere.

No queremos en ese momento, no porque «no nos hayamos dado cuenta de que a lo mejor queremos» (sorna), nooooooo, no queremos, estamos seguras, e insistir no va a ayudar en nada. Insistir nos va a poner tensas, vamos a seguir sin querer, y la imagen que nos estáis dando es la de la necesidad de sexo, utilización, egoísmo, sobre todo teniendo en cuenta, además, que nosotras somos más emocionales. El sexo sí que es cierto que es un momento de necesidades fisiológicas y de expresión de amor.

Aparte de actitudes egoístas en la negativa, también por parte de algunas mujeres, otras muchas pueden ser las razones. Tener molestias físicas no ayuda en nada a la líbido. Y si las molestias son más específicamente vaginales, peor, y suelen ser por alguna candidiasis, frecuentes en nosotras; por alguna infección de orina, por sequedad vaginal, por las molestias típicas de la menopausia, por problemas de dolor al hacer la penetración y otras molestias emocionales como sentirte utilizada, que la pareja esté mal o estar pasando por una época de problemas laborales, familiares… de cualquier tipo que psicológicamente nos estén afectando también, y que hace casi imposible tener ganas de sexo.

Sí que es cierto que, en alguna de estas situaciones, si existe una buena relación de pareja, tener sexo es un momento de sentirnos queridas, deseadas y de liberar tensiones a través de un orgasmo, por ejemplo. La liberación de endorfinas está en su máxima expresión, con los consiguientes efectos de bienestar y cierta euforia.

Debemos ser cuidadosos con la higiene —dental, corporal—, sobre todo porque ciertos olores de axilas, higiene bucal y zona del pubis, que quizás ni siquiera nosotros percibimos, pueden quitar todas las ganas a unos y a otros, sobre todo a nosotras. Ducha y sugerencia: perfume tanto en el vello axilar como en el púbico. A nosotras nos encantan los olores, y nos aumentan el deseo sexual… o nos lo restan. ¡Yo me apunto a los hombres perfumados de arriba a abajo, no para tapar olores, sino como cuidado y detalle en la higiene!

Aparte de no insistir y de la higiene, es importante la comunicación de emociones, saber en qué momento está ella (estamos hablando hoy de las mujeres y damos por hecho que los hombres también son sensibles y con necesidades emocionales). ¿Cómo hacer? Si la vemos sensible, no hay que esperar a que se le pase, porque nosotras todas esperamos un abrazo, un beso inocente, sin segundas intenciones, y no hace falta decir nada ni hacer nada más. Si ella te siente cercano, es suficiente; si te alejas solo porque no sabes qué hacer, nosotras lo interpretamos como que no os interesan nuestros problemas. Si os sentimos cómplices, lo seremos nosotras también con vosotros a TODOS los niveles. Por supuesto que hay excepciones. Me las sé y os las sabéis y las vivís, sí, lo doy por hecho.

No la presiones para que te cuente, ella verá si lo necesita o no.

Y repito: insistir para tener sexo nunca funciona. Pactar las mejores horas no artificializa el momento, aunque no es lo deseable, y sabiendo cuáles son, puedes expresarte más abiertamente con acercamientos sin el miedo a la negativa, aparte de que, sabiendo los momentos en los que estamos más dispuestas, vamos a implicarnos más y vamos a disfrutar más, con lo que buscaremos más frecuencia. Si estamos a gusto con vosotros y con el tipo de sexo, queremos repetir.

Los besos: no olvidarse de los besos nunca, tanto espontáneos y aisladamente durante el día, como en los momentos previos al sexo y, por supuestísimo, durante. El amor a través de los besos y la oxitocina es esencial; ahí te ves haciéndote querer y queriendo más al otro… y más sexo. Los besos bonitos son esenciales, los que te gustan y te ponen. Cuidado con el afeitado, que muchas mujeres se callan las molestias de la barba y evitan los besos, con lo fácil que es decirle que afeitadito te lo comes!!!

¿Qué más cosas podemos tener en cuenta si ella no quiere? Aparte de estas sugerencias, siempre es importante no jugar a adivinar qué le pasa, y una misma también debería expresar lo que sea que está entorpeciendo el disfrutar del sexo. Ellos siempre están receptivos y dispuestos a resolver, si te quieren, y más sobre una cuestión de sexo. Es así. Sí o sí. Lo que a ti te puede parecer imposible de cambiar, para ellos es facilísimo, confía. Y piensa, para ti, mujer, que la sexualidad es un regalo para ti misma y para la pareja. El sexo, siempre con respeto y con amor, es un momento disfrutón. Con comunicación y, repito, con respeto, siempre une, y nosotras, con la capacidad de disfrute que tenemos, nooooo nos perdamos la oportunidad de abrazar, sentir y demás con tu personita preciosa. ¡Pero claro, hay que empezar por descubrirse a una misma, en todos los aspectos! Pistas: poner límites, analizar sentimientos y situación en la pareja, masturbación para conocerse a una misma… y resolver cualquier problema psicológico que tengamos, tipo ansiedad, estados depresivos, estrés laboral o familiar, celos…