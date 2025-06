Es increíble la psicología humana e increíble la variabilidad comportamental dentro de las relaciones de pareja. Cuando se generan vínculos emocionales, y dependiendo de nuestra personalidad y necesidades afectivas, carencias, autoestima, falta de apegos en la infancia se irá desarrollando una relación con el otro, sana o de dependencias. Casi que sería necesario ir al psicólogo en los primeros momentos en los que hay malestares, desconfianzas, dudas, miedos intrínsecos sobre la relación; debería irse al psicólogo en esos momentos, para intentar reconducir lo que existía bonito o para ver, antes de hacerse daño, si esa relación tiene futuro o no. Repito como siempre que hablo de parejas, que la comunicación interminable y aunque sea repetitiva, es importantísima para aclarar aspectos y emociones en la relación, que quizás estén interfiriendo en la buena marcha y en la tranquilidad (emocional) de uno mismo.

Se habla con mucha frecuencia de relaciones tóxicas cuando hay manipulaciones, castigos emocionales, idas y venidas, control sobre el otro, sumisión, necesidades del otro sin sentido… Una relación puede enrarecerse con reproches, malos tratos incluso camuflados, indiferencias y puede comenzar aquí una de las formas »de moda» para dejar a la pareja que se llama 'banksying' y que se hace cuando hay convivencia. Otras que comenté en otro artículo sobre formas de dejar a una persona por whatsapp, y las manipulaciones que se hacen a través de esta aplicación, son menos crueles aunque el ghosting, desaparecer sin más, es la peor.

A todo se le pone nombre como véis, pero sí que engloba un conjunto de comportamientos que según estudios, pueden darse en aproximadamente un 25% de las parejas que en los próximos meses van a romper. El que lo ejerce sobre su pareja suele tener miedo e inseguridad ante el cambio, no se atreve a dar el paso sobre todo porque no quiere ser el responsable abiertamente. No se produce una ruptura inmediata sino que se van produciendo comportamientos de alejamiento a través de gestos, acciones indirectas de no interés en el otro y conductas con un trasfondo ambiguo que el otro no logra entender a veces y que va empezando a sentir malestar. Quien lo ejerce evita es un enfrentamiento directo y una ruptura frontal que le haría sentir culpable y en una situación bastante incómoda y a estar obligado a dar explicaciones que también evita y que hasta a veces ni tiene. Ocurre claro está en parejas desgastadas en las que la recuperación ya no es posible. Suele durar entre 3 y 10 meses hasta conseguir que la persona que sufre esta indiferencia o distancia, tome las riendas y decida acabar con este suplicio.

No suelen ser conductas premeditadas,las que hace el que quiere salir de esa relación, pero surgen cuando ya no hay amor. No hay interés en compartir actividades, no hay comunicación, se evita, y si la hay empeora el tema, no hay relaciones sexuales, no hay vacaciones compartidas, comienzan reproches y los celos porque la persona que lo sufre no tiene explicaciones claras de por qué está pasando esto.

Suelen producirse triangulaciones con otras personas porque la necesidad de cariño dentro de uno mismo sigue existiendo, según la sensibilidad que se tenga. Si no se es capaz de romper por no hacer daño a la otra persona, porque así lo expresan, lo que se está consiguiendo es hacérselo mayor y agónico porque eso terminará tarde o temprano. Es realmente una actitud egoísta pensando en uno mismo. Lo peor ya sería confundir a la pareja con ahora te doy, me acerco, ahora no quiero, ahora te ignoro… eso sería un maltrato psicológico cuando uno mismo sabe que ahí ya no es.

Realmente quien usa esta forma de romper la relación, lo que está usando es un mecanismo de evitación y evasión, es como una forma de autoprotección, es una forma de distancia para evitar conflictos pero no se evitan. Así, quien está esperando y demandando explicaciones que nunca llegan, es incapaz de gestionar internamente este conflicto de pareja, entre otras cosas porque cuando no tenemos razones claras, seguimos manteniendo una esperanza y la demanda. Quien finalmente rompe la relación, ésta, se encuentra en un limbo emocional que hace imposible el proceso de duelo y de transición a la independencia y a la recuperación de la autoestima.

La claridad y la comunicación de insatisfacción y de no querer seguir, son esenciales para concluir y recuperarse de una ruptura. La no información nos mantiene en un «y si» constante como digo siempre.

Romper con alguien que no es sincero crea odios, rencores, y malestares e inseguridades que realmente son del otro.

Cuando uno de los miembros empieza a sentirse profundamente insatisfecho sobre todo emocionalmente, ya no hay vuelta atrás, el vínculo deja de ser de pareja para convertirse en meros compañeros físicos en un mismo lugar… el deseo ha muerto y la conexión si la hubo, también y así hasta que uno estalle.

Se suele alargar la relación hasta que uno ya no aguante más y esta persona, la que aguanta esto, suele ser dependiente emocional y económicamente.

El miedo a la soledad, a tomar decisiones, la inseguridad como factor de personalidad, el miedo al daño… son razones para mantenerse ahí pero al mismo tiempo hacen que la otra parte ya cansada de no entender del todo que pasa, e incluso de esforzarse en mantener la relación de pareja, tome la decisión.

El 'banksying' puede ofrecer una vía de escape momentánea para evitar la incomodidad del adiós, pero sus consecuencias a largo plazo pueden ser contraproducentes para el bienestar emocional de quienes lo sufren a parte del acostumbramiento a no afrontar situaciones desagradables por parte del que lo practica…..

Así que para quienes se sientan identificados en uno u otro sentido, creo que está claro. Ya tenéis parte de la explicación de lo que sentís, y ahora ya solo toca actuar en consecuencia, pensando en uno mismo si eres sufridor de esto y si eres ejecutor, piensa en la otra persona como dices que haces.