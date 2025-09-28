Una discusión en un bar y un coche a la fuga movilizan un amplio despliegue policial en el barrio de Santa Bárbara en Toledo

El barrio toledano de Santa Bárbara ha vivido este domingo a mediodía momentos de incertidumbre y tensión debido a un amplio despliegue de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de Policía Local. Los hechos se iniciaron en torno a las 13:30 horas, cuando según apuntan fuentes oficiales, se produjo una discusión en un conocido bar de la avenida de Santa Bárbara.

Fueron los propios clientes del establecimiento quienes dieron la voz de alarma, lo que motivó la rápida intervención de varias patrullas desplegadas en el lugar de los hechos.

La actuación policial no se limitó al entorno del bar, sino que también se extendió a los accesos al barrio, donde un vehículo que trataba de huir, como han explicado testigos de la discusión, ha provocado un accidente de tráfico en la incorporación a la TO-23 chocando contra los quitamiedos de hormigón. Los ocupantes del vehículo, un varón, una mujer y un menor.

La Policía Nacional para a un vehículo en el acceso al barrio, al parecer, tras huir del foco de la discusión ABC

De forma paralela, otro coche de la Policía Nacional ha hecho guardia en un domicilio en la calle del Puerto, a escasos metros del punto donde se ha originado la disputa.

La presencia de agentes en diferentes puntos del barrio ha generado gran expectación entre los vecinos, que han seguido de cerca el desarrollo del operativo. Por el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre posibles heridos o detenciones.