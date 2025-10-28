Suscribete a
La ampliación del Polígono industrial de Toledo avanza pese a las alegaciones de I-DE Redes Eléctricas, Adif y de varios propietarios afectados

El informe jurídico municipal que hoy martes llega a la Comisión de Planeamiento propone la aprobación definitiva del PAU de la Unidad Urbanística 25

La ampliación del polígono de Toledo contará con tres grandes parcelas industriales y una subestación eléctrica

Toledo contará con 700.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial
Toledo contará con 700.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial ABC
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

La ampliación del Polígono industrial de Toledo da un nuevo paso hacia su materialización. La Comisión de Planeamiento Urbano debate hoy el informe jurídico de los técnicos municipales que propone aprobar de forma definitiva las bases del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) de la ... ampliación del polígono industrial promovida por la empresa Loncito Desarrollo. El documento, firmado por los técnicos municipales de planeamiento, desestima todas las alegaciones presentadas durante la información pública y da vía libre al siguiente paso del procedimiento: la presentación de alternativas técnicas para la ejecución del desarrollo.

