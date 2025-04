Álvaro Gutiérrez: «Las costuras entre el PP y Vox están estallando en los ayuntamientos y es más que posible recuperarlos»

Entrevistamos a Álvaro Gutiérrez, -55 años, recién elegido secretario general del PSOE de la provincia de Toledo por cuarta vez consecutiva-, cuando el mundo tiembla por los aranceles anunciados por Donald Trump y las bolsas de todos los continentes caen en picado.

—¿Le han manifestado ya su preocupación las empresas de Toledo?

—Claro. Sobre todo, en determinados sectores están muy preocupados. No le veo ningún sentido a casi nada de lo que hace Trump, al menos desde la lógica que tenemos en Europa. En la provincia de Toledo el año pasado se exportaron algo más de 120 millones de euros a Estados Unidos. Es un mercado importante y las empresas tendrán que pensar en abrirse a otros mercados. Las empresas agroalimentarias del queso y el aceite; el calzado de Fuensalida y las que fabrican productos de higiene personal son las más afectadas. Hay que reforzar el mercado interior de Europa y buscar otras alternativas, como el mercado árabe.

—¿Han ideado ya qué puede hacerse desde la Administración regional?

—El vicepresidente segundo ha estado esta semana en Europa precisamente para hablar de este tema para buscar la unidad y la complicidad de todos. De nada sirve dar respuestas individuales si no son acordes con el resto de la Unión Europea. ¿La respuesta debe ser ojo por ojo? No lo sé, para eso están los expertos, a los que hay que escuchar primero para luego afrontar una situación provocada por un tipo que no está bien de la cabeza y que va a remover la estructura comercial del mundo entero.

—Y parece que también el orden democrático.

—Las formas de este señor se asemejan más a las de un dictador ególatra y consentido que a las de un demócrata. A estos ególatras solo les importa su imagen y lo suyo. ¿Que caen las bolsas incluso más que en la época del Covid? Le da igual. Pero puede hacer fracasar a la economía mundial y también a la estadounidense.

—Hay partidos en España que apoyan abiertamente a Trump en este asunto, como Vox, y sus militantes están en muchos ayuntamientos toledanos gobernando en coalición con el PP. ¿Qué puede suponer esto?

—Esto es una verdadera encrucijada para Vox y la gente que les ha votado deberían pensárselo, sobre todo aquellos que se dedican a la agricultura y la ganadería. Vox está apoyando a un señor que nos está metiendo unos aranceles tan grandes que van a hacer que nuestra agricultura y nuestra ganadería sean menos rentables. El patriotismo no se demuestra con frases grandilocuentes ni con banderas. Todos llevamos banderas de España (enseña la suya en su muñeca).

—La pulsera lleva también una Virgen.

—Sí, es de la Inmaculada Concepción, de la hermandad de la Purísima de mi pueblo, Escalona. Me detectaron un cáncer de próstata en diciembre de 2023 y me sometí a una intervención. El día antes de la operación, la hermandad me puso una pulserita para que me protegiera.

—¿Y puede hacer vida normal?

—Hago una vida más o menos normalizada.

—¿Qué me decía del patriotismo?

—Que no se hace con frases ni con sacadas de pecho, como algunos. El patriotismo se hace en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y en el Boletín Oficial de la Provincia con normas, con apoyos, con ayudas, con políticas. Ese es el patriotismo de verdad, el que ayuda a las personas vulnerables, a las personas con necesidad, a las personas con discapacidades; el que ayuda a las empresas a exportar, a los agricultores a sacar adelante sus explotaciones, a los maestros a hacer mejor su trabajo y a los enfermos a tener mejor sanidad. Y a estos patriotas de boquilla les están poniendo en una encrucijada porque ¿cómo defiendes tú la patria y los intereses de los agricultores apoyando a un tipo que les está fastidiando poniéndoles aranceles, trabas y dificultades?

—¿Cree que se lo pensarán los votantes de Vox en la provincia?

—Aquí, los votantes de Vox, y especialmente aquellos empresarios y agricultores afectados, deberían pensarlo.

—¿Cómo piensa revertir la situación desde el punto de vista electoral, como dijo en el último congreso? Porque parece que el mensaje de Vox va calando, y bastante entre los jóvenes.

—El mensaje de la ultraderecha, el mensaje de Vox, es un mensaje populista que puede calar en determinados momentos y en determinadas personas que necesitan de una frase fácil y son más receptivos. Pero la realidad yo creo que no es esa. La realidad -y en Castilla-La Mancha se demuestra- es que la gente es muy sensata. El PP y Vox perdieron las elecciones, no las ganaron. Gobiernan en algunos ayuntamientos -algunos muy grandes- y en la Diputación después de haber perdido las elecciones municipales. El PP y Vox gobiernan en Toledo, Talavera, Torrijos, La Puebla de Montalbán, Quintanar de la Orden y en la Diputación con un pacto de perdedores. En la Diputación el PSOE ganó por más de 5.000 votos al PP, el segundo más votado en la provincia. Mi objetivo como secretario general del PSOE es recuperar esos ayuntamientos y la Diputación porque es una operación más que posible.

—¿Más que posible?

—En casi todos ellos, los alcaldes y alcaldesas no se van a consolidar porque las políticas que están haciendo no son las que necesita la gente ni los pueblos. Incluso, en algunos de ellos ya la misma dinámica del día a día, la convivencia del PP y Vox ha hecho que revienten esas costuras, como en Torrijos.

—¿En algún otro?

—En Talavera, por ejemplo, ya se está viendo cómo José Julián Gregorio, el alcalde, es una marioneta de Vox, es una persona que obedece claramente a las imposiciones de Vox. Primero, creo que está acomplejado por el resultado de las elecciones. Tuvo uno de los peores resultados del PP en Talavera de toda la etapa democrática, y aún así es alcalde. La candidata del PSOE, Tita García, tuvo en número de votos quizá el apoyo más masivo de toda la etapa democrática, pero ya sabe usted cómo es la Ley D'Hondt. El alcalde del PP no tuvo respaldo social y está echado en manos de Vox, que se aprovecha mucho de la situación y es el que verdaderamente está marcando la política en Talavera. Muy mala política, por cierto.

—¿En qué aspectos o decisiones cree que Vox está marcando la gestión?

—En todas. Desde las concejalías que tienen que ver con el tema social, que se lo han cargado, a la agricultura, las tradiciones....hasta en el tema de Personal. En el gabinete de la alcaldía hay personas que iban en la lista de Vox, y el PSOE de Talavera ha criticado que Vox está utilizando las redes sociales del Ayuntamiento para dar sus mensajes partidarios. Pero el alcalde no se atreve a decirles nada, no tiene capacidad.

—¿Sintió usted que el PSOE perdiera el Ayuntamiento de Toledo en virtud del pacto PP-Vox?

—Claro que sí. En Toledo, Talavera, Torrijos, La Puebla de Montalbán, Quintanar, Yuncos... se hizo un extraordinario trabajo que luego no se reflejó como merecía en los resultados electorales. Fueron resultados absolutamente injustos.

—¿Qué cree que pasó?

—Las elecciones vinieron en un momento muy complicado para el PSOE. La derecha y la ultaderecha supieron introducir el mensaje de que esto era un plebiscito nacional, cuando lo que realmente nos jugábamos eran los ayuntamientos de nuestros pueblos. Pero el PP y Vox consiguieron que calara el mensaje de que lo que se jugaba aquí era PP-PSOE, Feijóo-Pedro Sánchez, y peor aún: Sánchez más los independentistas, más Bildu y Junts. Metieron en el debate de la campaña electoral a Txapote y hasta tenían un autobús con lo de «que te vote Txapote». ¿Pero qué tiene que ver Txapote con lo que se hace en Escalona, en Torrijos o en Talavera? Al final la gente votó con una conciencia nacional en lugar de local. Por eso en Toledo y Talavera no conseguimos la mayoría absoluta.

—Tampoco en la Diputación. ¿Cómo valora la gestión de Conchi Cedillo como presidenta?, ¿cree que quien verdaderamente gobierna en la Diputación es el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez?

—Desde el punto de vista personal y humano, es una mujer con la que tengo buena relación y me parece muy maja. Otra cosa distinta es la autonomía que tiene al estar muy condicionada a las decisiones de otros. Lo digo en plural pero todo el mundo es consciente de que en la Diputación de Toledo los nombramientos los hizo Carlos Velázquez y todos le obedecen. Ha puesto a dos o tres peones de confianza para mandar allí.

—La población en la provincia de Toledo, de unos 750.000 habitantes, está en constante crecimiento económico. ¿Ese incremento poblacional puede ayudar al PSOE a reconquistar los ayuntamientos?

—Esa recuperación es más que factible por varias razones. La primera, porque estos alcaldes perdedores no se están consolidando, sus políticas no son acertadas con la gente. Con esos pactos, el PP y Vox están haciendo política para no enfadar al de al lado, y las políticas sociales no se están consolidando. Segundo, en estas poblaciones la inmensa mayoría de la gente está echando de menos a quien el pacto quitó del gobierno.

—¿Por qué lo sabe?

—Porque hay muchas encuestas. Aparte de las internas que tenemos los partidos, está la encuesta de la calle. Escuchamos y nos lo cuentan empresarios, trabajadores, hermandades, organizaciones y colectivos. Lo sabemos: echan de menos a los anteriores alcaldes. Y tercero, porque el PSOE de Castilla-La Mancha está haciendo la política que requiere la gente. Nuestra organización es muy creíble en la región, la gente confía. Cuando Emiliano García-Page dice que va a hacer esto o lo otro, la gente sabe que lo va a hacer o que, al menos, lo va a intentar. En el PSOE ven a un partido que defiende los intereses de Castilla-La Mancha, que ponemos por encima de todo los intereses de nuestra tierra. Ello, unido a nuestros candidatos y candidatas, personas muy reconocidas, nos lleva a pensar que vamos a recuperar esos ayuntamientos.

—¿Quién sería buen candidato del PSOE para la ciudad de Toledo?, ¿querría la delegada del Gobierno, Milagros Tolón volver? Eso se comenta.

—No lo sé, es un poco pronto todavía. Milagros Tolón fue muy buena alcaldesa para la ciudad de Toledo y creo que las circunstancias nacionales y el pacto PP-Vox le quitaron el gobierno. Carlos Velázquez es alcalde de Toledo con muy mal resultado, no hay que olvidarlo. Y en cuanto a si Milagros querría volver; bueno, es una de las opciones, cómo no. Ella es la secretaria general del PSOE en la ciudad de Toledo, y claro que tiene esa posibilidad.

—Usted fue respaldado con el 97,9% de votos en el congreso provincial. Algunos dicen que ese 2,1% que le faltó corresponde a los críticos, a «los de Tolón», comentan. ¿Existe un sector crítico en el PSOE de la provincia?

—El PSOE se ha caracterizado siempre por ser un partido en el que hay mucho debate, y las unanimidades son muy complicadas, aunque ese casi 98% está muy cerca (se ríe). Pero vamos, ese porcentaje son 4 votos en blanco, meramente anecdótico. Lo más importante es que fue un congreso de unidad, de un ambiente extraordinario de debate, de propuestas de futuro. Fue un congreso de abrazarnos para coger fuerzas de cara a las próximas elecciones. Y Milagros Tolón estuvo.

—¿Es cierto que Page y Tolón no tienen buena relación?

—Eso son habladurías. Mire, los intereses son confluyentes y tenemos unos principios, unos valores, una ideología que es común. Luego, unos son más amigos de unos que de otros, lo mismo que pasa en las familias de sangre. Pero eso no significa que se lleven mal, de ninguna manera.

—Page es uno de los barones socialistas más críticos con Pedro Sánchez. ¿Qué le parece esa crítica abierta y pública?

—Emiliano es el presidente de Castilla-La Mancha y es el líder del PSOE en la región y ejerce ambos cargos con absoluta responsabilidad y coherencia, y con un esfuerzo personal también muy importante. Si Emiliano ha prometido algo en el parlamento o ante la ciudadanía ha sido defender los intereses de Castilla-La Mancha. Para ello, a veces hay que poner un pie en una pared incluso a las propuestas de su partido. Juró defender a la región y algunos postulados atacan los intereses de Castilla-La Mancha. Él siempre ha dicho que coincide con el 90% de las políticas que hace el PSOE a nivel nacional, pero hay políticas del presidente del Gobierno con las que esta comunidad choca: el tema territorial en la doble vía política y de la financiación, que tienen que ver con las pretensiones exageradas e insolidarias del independentismo. Emiliano no se ha enfrentado a Sánchez.

—Recientemente, José Bono, pidió públicamente a los socialistas que apoyaran a Pedro Sánchez.

—Y le apoyamos. Le hemos votado. Desde aquí se apoyan las políticas socialistas, las progresistas. Lo que no hacemos es comulgar con ruedas de molino, con políticas que atacan y perjudican los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

—¿Le gustaría volver a ser presidente de la Diputación de Toledo?

—En estos momentos, en la Diputación el PSOE tiene un equipo excepcional de políticos de 10. Tenemos a Félix Ortega, alcalde de Cobisa, y a Tita García, exalcaldesa de Talavera, que hacen un papel extraordinario, como el resto de diputados provinciales.

—¿Quiere decir que hay cantera y que usted, a día de hoy, no se presentaría en esa urna inexistente para ser presidente de la Diputación?

—El PSOE es un partido que tiene mucha cantera, afortunadamente, y la oposición que hacemos en la Diputación es muy responsable. constructiva, inteligente, educada y muy favorecedora de los intereses de los ciudadanos, vivan donde vivan y les gobierne quien les gobierne.

Desde el balcón de su despacho, con vistas al Arco de la Sangre h. fraile Su hermano Sergio, el alcalde de Toledo y Pedro Sánchez Dice Álvaro Gutiérrez que su hermano Sergio, número 2 de Page en el PSOE regional, es «una de las personas más inteligentes que conozco, de los mejores analistas políticos que he conocido en mi vida, y una persona comprometida con sus ideales y con el bienestar de la gente. Es un político con mayúsculas y una extraordinaria persona». Sobre el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, opina que «es un personaje listo que se mueve bien en esto de la política y si no tiene un extraordinario equipo que haga una buena gestión en el ayuntamiento, sí tiene esa capacidad, se maneja bien, aunque lo que haga sea solo rematar los proyectos que venían de la anterior legislatura. Pero lo va a saber vender muy bien como si fueran logros propios. Un tipo listo». Como persona, dice no conocer a Pedro Sánchez. «Como presidente del Gobierno ha hecho una muy buena gestión económica: España es una potencia económica y negarlo es absurdo, es no querer ver la realidad. En España hay niveles de desempleo no conocidos desde hace décadas, en el PIB, en el peso de España en la UE y en el mundo. Es indiscutible. Pero creemos que se está equivocado en las políticas que tienen que ver con la territorialidad y la financiación porque es excesivamente dependiente de los independentistas, a los que tendría que poner en su sitio de vez en cuando».