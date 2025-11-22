Suscribete a
Alfonso X y el legado del ajedrez que sigue vivo en Toledo

El Museo de Santa Cruz acoge un torneo de ajedrez para rendir un homenaje al monarca en el 804 aniversario de su nacimiento

El lado desconocido de Alfonso X El Sabio, el Rey que quiso ser Emperador de Europa y casi pierde Castilla

Dos jóvenes participantes en el torneo de ajedrez celebrado en el Museo de Santa Cruz
Dos jóvenes participantes en el torneo de ajedrez celebrado en el Museo de Santa Cruz
Elisabeth Bustos

Elisabeth Bustos

El 23 de noviembre de 1221 nacía en Toledo Alfonso X El Sabio, una efeméride de la que este domingo se cumplen 804 años. Ocho siglos después, la ciudad continúa mirando hacia su figura con orgullo donde, este sábado, el Museo de Santa Cruz ... ha querido rendirle un homenaje con un guiño muy especial: la organización de un torneo gratuito de ajedrez organizado por el Club Ajedrez Toledo.

