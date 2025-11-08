La alfombra roja del CiBRA: del estreno de Blanca Soroa a la emoción de Irene Villa por Aramburu y 'Patria'

Los medios de comunicación estaban citados a las seis y media, mientras afuera más de 100 bomberos venidos de toda España apuraban su exhibición en las Jornadas de Rescate en Altura bajando y subiendo con sus cuerdas por el Miradero, pero un photocall como ... Dios manda no empieza hasta que llega el primer famoso. Y en el Palacio de Congresos de Toledo 'El Greco' el más madrugador, a las siete y cuarto, fue Canco Rodríguez. «Vine a la segunda edición; me lo acaban de recordar, no lo sabía, y estoy más feliz que hace cinco minutos», anunció el célebre Barajas de 'Aída'. Cortita y al pie.

«Lo paso muy mal, esto es un follón muy grande», comentaba a ABC en segundo plano Gabriel Castaño -botella de agua a mano-, director del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA), que este sábado clausuró su decimoséptima edición. «Personas como Gabi son las que hacen falta: las que hacen que las cosas pasen», afirmó el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien posó con sus concejales del PP, con el senador Vicente Tirado y el líder regional del partido, Paco Núñez.

Cinco minutos antes, también en procesión, habían aparecido las huestes socialistas. El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, dio la sensación de estar en la tribuna de las Cortes, y no en una fiesta, de tantos datos. Que si los 400.000 euros de apoyo a las salas de cine; que si los 7,8 millones de inversión para la futura Ciudad del Cine en Toledo... relajación, consejero.

Canco Rodríguez H. FRAILE

Mientras los políticos hablaban, iban destocándose como riego por goteo rostros conocidos de acá y acullá: los hermanos Álvaro y Ángeles Cervantes, sobrios y elegantes en el vestir para lo que se estila en esta clase de saraos; Juan Díaz, el hijo de Andrés Guerra -«campo, playa y sierra»- y la Hierbas en 'Aquí no hay quien viva'; Paula Gallego, la niña pequeña de Antonio Alcántara y Merche en 'Cuéntame cómo pasó'; o Blanca Soroa, una adolescente de 17 años que va a ser una estrella en el séptimo arte, si no lo es ya, tras 'Los domingos', esa cinta conmovedora en la que interpreta a una joven que pretende ingresar como monja de clausura. ¡En 2025!

Blanca manifestaba a los periodistas que el del CiBRA es «mi primer premio como actriz, me voy a acordar de Toledo siempre, lo voy a llevar en mi corazón con mucho cariño», y su padre sacaba el móvil para inmortalizar el momento.

Más acostumbrada a las cámaras (de televisión) está Irene Villa, con «una vida de película, efectivamente». Se definió como «apasionada de la inclusión, de la diversidad y del cine, por supuesto». Y expresó su «emoción» por conocer al escritor Fernando Aramburu, desapercibido junto a su colega Leonardo Padura: «Le he dicho que gracias por contar la historia que muchos quieren borrar. Lamentablemente España sufrió 50 años de terrorismo y eso no puede quedar en el olvido», afirmó Villa, víctima de ETA, sobre el autor de 'Patria'.

Leonardo Padura y Fernando Aramburu H. FRAILE

En el tiempo de descuento, pasadas las ocho, llegaron los famosos pata negra: Victoria Abril, Christina Rosenvinge, Alberto Ammann, Fernando Tejero, Claro Lago, María Hervás o Roberto Álamo, pero después del alegato de Villa poco más había que testificar.