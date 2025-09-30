El Alcalde de Talavera adelanta que el nuevo contrato de limpieza tendrá 65 millones de euros de presupuesto

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha adelantado este martes que el nuevo contrato de limpieza viaria tendrá una validez de 10 años, y rondará los 65 millones de euros.

A preguntas de los medios, el primer edil ha manifestado su optimismo ante la inminente entrada en vigor del mismo, reinvindicando que ha sido la labor de su Ejecutivo la responsable de renovar el contrato, caducado desde 2019.

«El anterior gobierno no fue capaz de sacarlo adelante», ha apuntado Gregorio, defendiendo que sacar adelante un contrato de esas características obedece «a una buena gestión».

Gregorio se ha referido a las razones que han impedido que el contrato se active: la empresa que quedó en segundo lugar en el proceso licitador presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales «y eso ha significado que desde el mes de julio que se podía haber firmado el contrato y pudiéramos empezar a contratar maquinaria, no se haya podido hacer aún».

No obstante, el alcalde ha avanzado que el tribunal «está a punto de emitir el dictamen, y creemos que en esta semana o la semana que viene tendremos noticias sobre el levantamiento de la suspensión».

«Yo soy optimista a pesar de la zancadilla que se nos ha puesto para retrasar este proyecto, como otros tantos que están retrasados y que, por ejemplo, conciernen a la Junta», ha afirmado el alcalde.

Campañas de limpieza

El alcalde ha avanzado que el equipo de Gobierno está valorando realizar campañas de limpieza específicas, incidiendo en determinadas zonas de la ciudad y mejorando el aspecto de la misma, y ha recordado que la actual adjudicataria del contrato está trabajando «en precario y no tiene suficiente personal»; algo que se solventará con el nuevo contrato de limpieza.

Por otra parte, ha explicado que una vez se ponga en marcha el nuevo contrato se llevará a cabo una campaña para concienciar a la población sobre unos buenos hábitos como no dejar enseres en las calles o no arrojar basura fuera de contenedores y papeleras. Además, a todos los establecimientos hosteleros se les va a repartir papeleras, así como se va a acentuar la vigilancia para que los dueños de las mascotas recojan sus deposiciones.

Unidad Medio Ambiente de la Policía Local

José Julián Gregorio también ha señalado que para el próximo año se va a potenciar la unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, que también estará operativa en horario nocturno, además de por las mañanas y las tardes.

«Vuelvo a hacer un llamamiento a los talaveranos para que colaboren en el buen aspecto de la ciudad con buenas prácticas» ha dicho el alcalde, que ha destacado que Talavera es una ciudad «maravillosa» para vivir con una excelente ubicación, cercana a Madrid que cada vez atrae a más empresas y más turismo, «y ahora tenemos que dar un salto adelante y contar con una ciudad más limpia, gracias al nuevo contrato de limpieza».

«Tenemos que ayudar todos», ha apuntado Gregorio, que se ha referido a las «zancadillas» de la oposición, y ha resaltado que los socialistas no fueron capaces de sacar adelante este contrato « y bien que callaban».

Empresa 'Mombus'

Preguntado por la situación de la empresa Mombus que gestiona los autobuses urbanos de Talavera, el alcalde ha recordado que el contrato con esta empresa se realizó en el año 2018, y en la actual legislatura se han aumentado las líneas.

Ha reconocido que la empresa «tiene dificultades», debido, entre otras cuestiones, al aumento del IPC por parte del Gobierno de España o la subida de los combustibles.

El alcalde ha avanzado que el equipo de Gobierno está negociando con Mombus y trabajando en un plan de viabilidad para un contrato que se firmó en 2018 y para el que estamos buscando soluciones para que sigan prestando el servicio«.