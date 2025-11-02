Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

El alcalde pide «humildad» a Tolón y le exige respuestas sobre las infraestructuras pendientes en Toledo

Velázquez critica que la delegada del Gobierno se atribuya la inclusión de la ciudad en el AVE Madrid-Lisboa y reclama que se ejecuten proyectos como el tercer carril y el puente de la TO-22

Velázquez confía en que el AVE Madrid-Lisboa con parada en Toledo pueda estar operativo en 2030

Milagros Tolón, delegada del Gobierno, y Carlos Velázquez, alcalde de Toledo
Milagros Tolón, delegada del Gobierno, y Carlos Velázquez, alcalde de Toledo ABC

J. Guayerbas

Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha reprochado este domingo a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, su actitud respecto a la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, después de que la exalcaldesa asegurara que si el AVE pasará por ... Toledo «es gracias a su gestión» durante la pasada legislatura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app