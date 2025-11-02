El alcalde pide «humildad» a Tolón y le exige respuestas sobre las infraestructuras pendientes en Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha reprochado este domingo a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, su actitud respecto a la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, después de que la exalcaldesa asegurara que si el AVE pasará por ... Toledo «es gracias a su gestión» durante la pasada legislatura.

«Todo el mundo sabe que si Toledo está en la línea Madrid-Lisboa es por un gobierno del Partido Popular y un ministro de Fomento llamado Íñigo de la Serna, que fue el que propició que Toledo estuviera en la línea», ha afirmado Velázquez, quien ha defendido que la ciudad «aporta valor» al proyecto ferroviario. «Toledo hace mejor esta línea», ha subrayado.

El regidor toledano ha instado a la representante del Ejecutivo central a mostrar «un poco de humildad», a lo que ha añadido, «creo que ya somos todos demasiado mayores para ser un poco humildes».

Infraestructuras pendientes

Además, Velázquez ha exigido a Tolón que dé explicaciones sobre las infraestructuras pendientes en la capital, como el tercer carril en el barrio del Polígono o el puente que debe conectar la TO-22 con la calle Ventalomar. «Llevamos oyendo hablar de esta infraestructura los últimos cuatro o cinco años y no hemos visto absolutamente nada», ha reprochado.

En su opinión, el Gobierno central «no está cumpliendo con Toledo. Lo que debería hacer, en lugar de pecar de falta de humildad, es hacer lo que debe hacer y exigir que el Gobierno de España cumpla con la ciudad», ha señalado.

El alcalde ha criticado también la gestión del Partido Socialista en Toledo, al que ha acusado de «no estar con los toledanos».

«Hace pocos días, en el Pleno, presentábamos una moción para exigir al Gobierno de España que haga las infraestructuras que le corresponden. Y no entendemos por qué se priorizan aquellas que importan menos y se dilatan las que importan más», ha recordado.

Como ejemplo, ha citado las obras del carril bici en el entorno de la rotonda del Salto del Caballo, «una actuación que absolutamente nadie pidió», mientras que proyectos «reclamados desde hace años» siguen sin ejecutarse.