Afanion premia a la doctora María Velasco, la primera oncóloga infantil del antiguo hospital de Toledo

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, que ha celebrado este viernes su II Gala Benéfica, quiere crear una consulta de supervivientes de la enfermedad

Afanion visibiliza en Toledo las secuelas del cáncer infantil en la vida adulta

Juan García Gualda, presidente de Afanion, y Yolanda Fernández, vicepresidenta
Toledo

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) ha celebrado este viernes por la noche, en la Finca los Lavaderos de Rojas, su II Gala Benéfica, un acto en el que han entregado varios premios, entre ellos uno ... honorífico a la doctora María Velasco, primera oncóloga que empezó a trabajar el cáncer infantil en el antiguo hospital de Toledo.

