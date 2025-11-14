Afanion premia a la doctora María Velasco, la primera oncóloga infantil del antiguo hospital de Toledo

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) ha celebrado este viernes por la noche, en la Finca los Lavaderos de Rojas, su II Gala Benéfica, un acto en el que han entregado varios premios, entre ellos uno ... honorífico a la doctora María Velasco, primera oncóloga que empezó a trabajar el cáncer infantil en el antiguo hospital de Toledo.

«Es un referente para Afanion, sobre todo para las familias de Toledo y de Ciudad Real y es el reconocimiento más emotivo», han indicado el presidente y la vicepresidenta de Afanion, Juan García Gualda y Yolanda Fernández, respectivamente, antes de comenzar la gala, a la que han asistido 180 personas, entre ellas la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; la secretaria regional del PP, Carolina Agudo; el senador Israel Pérez; el delegado provincial de Sanidad, Jaime David Corregidor y las concejalas de Toledo, Marisol Illescas y Laura Villacañas.

También se ha reconocido al pueblo de Polán (Toledo), donde se organizan desde hace muchos años actividades para la asociación; el CEIP 'San Juan Evangelista' de Sonseca (Toledo), que desde 2017 organiza una carrera a favor de Afanion; el Grupo Restoledo (hoteles y espacio con encanto en el Casco Histórico de Toledo), que siempre colaboran en actividades de la asociación, y a la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo.

«Nosotros como asociación damos también lo que recibimos, que es mucho de la sociedad castellanomanchega que nos ha empujado y animado a seguir construyendo entre todos una asociación, que ya es una comunidad y nos cuidamos entre nosotros y nos reconocemos«, ha explicado García Gualda, que también ha agradecido empresas, entidades, pueblos, trabajadores y voluntarios el trabajo que han ido haciendo durante estos años para conseguir que Afanion, después de 30 años, sea la asociación de referencia en Castilla La Mancha en la lucha contra el cáncer infantil.

Entre los proyectos de Afanion figura la creación de una consulta para supervivientes, pues hace 25 años eran otros tratamientos y las secuelas van apareciendo ahora. La asociación pretende hacer un seguimiento a los supervivientes, que se realicen revisiones a quienes padecieron un cáncer y ahora tienen secuelas en los huesos, corazón, oído y vista por unos tratamientos muy invasivos.

También mantienen reuniones con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ante la recaída en la enfermedad de algunos pacientes, con un cáncer que no fue el original. «Queremos que salte una alerta para que no les traten por primera vez como oncológico, sino que se sepa que ya ha tenido con anterioridad unos tratamientos. Hay sitios en los a los cinco años te dan el alta hospitalaria y ya no te hacen más seguimiento», detalló Yolanda Fernández.

En cuanto a los cuidados paliativos pediátricos, una de sus reivindicaciones, el Sescam ya ha empezado a implantarlos y hay un equipo (médico y enfermero) en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha, un servicio de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, aunque reconocen que es necesario ampliarlo «porque los niños no deciden en qué hora ni día necesitan un paliativo». Afanion intenta cubrir estas necesidades con psicólogos y trabajadores sociales.

Afanion tiene tres sedes en Castilla-La Mancha: Ciudad Real, Albacete (que cubre también Cuenca) y Toledo. Son 600 socios y y más de 400 socios-colaboradores.