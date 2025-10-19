Suscribete a
La AECC reclama en Toledo transparencia en los programas de cribado de cáncer

La organización recuerda que estos programas salvan vidas y mejoran la supervivencia

Momento posterior a la lectura del manifiesto en la plaza de Zocodover
J. Guayerbas

Toledo

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha hecho hoy un llamamiento para garantizar la equidad y la transparencia en los programas de prevención y detección precoz del cáncer en todo el territorio nacional y, en concreto, en Castilla-La Mancha.

Con motivo del ... Día Internacional contra el Cáncer de Mama, Fernando Jou, presidente de la AECC en la provincia de Toledo, ha subrayado que «independientemente del lugar donde se viva, las posibilidades deben ser las mismas para todos los ciudadanos», en materia sanitaria, al considerar que «pagamos nuestros impuestos precisamente para tener las mismas oportunidades en un tema tan serio como es el cáncer», ha señalado.

