La AECC y el Colegio de Médicos de Toledo trabajarán conjuntamente en la prevención del cáncer

Entre los objetivos está informar y concienciar sobre la prevención del cáncer, promoviendo la adopción de hábitos de vida saludables mediante el apoyo y la difusión

Fernando Jou: «Nos preocupa el uso de vapeadores entre los jóvenes; ha subido muchísimo»

Raúl Calvo y Fernando Jou en la firma del convenio de colaboración
Raúl Calvo y Fernando Jou en la firma del convenio de colaboración

La Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Toledo y el Colegio de Médicos de Toledo han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de informar y concienciar a la sociedad sobre los beneficios de adoptar hábitos saludables en la ... prevención del cáncer.

