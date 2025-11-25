La AECC y el Colegio de Médicos de Toledo trabajarán conjuntamente en la prevención del cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Toledo y el Colegio de Médicos de Toledo han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de informar y concienciar a la sociedad sobre los beneficios de adoptar hábitos saludables en la ... prevención del cáncer.

Con este acuerdo, la entidad colegial apoyará y difundirá las campañas y actividades de la Asociación que contribuyan a la prevención de la enfermedad o al bienestar de las personas afectadas.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha pondrá en marcha en 2026 el cribado de cáncer de pulmón ABC Cerca del 40% de la actividad sanitaria diaria de la región está vinculada a la detección y tratamiento del cáncer. La Junta ha invertido más de 800 millones de euros en la última década en la renovación de tecnología sanitaria

El presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia, Fernando Jou, han rubricado el convenio, que prevé la realización conjunta de actividades, tales como charlas, conferencias, cursos y jornadas formativas para promover hábitos de vida saludables entre colegiados y empleados.

Asimismo, el Colegio de Médicos se incorporará al programa 'Tu salud es lo primero', promovido por la Asociación y cooperará en la difusión de iniciativas orientadas a la reducción del consumo de tabaco y a la promoción de una alimentación equilibrada, mediante programas de deshabituación tabáquica y formación en nutrición saludable.

Al acto de firma, celebrado en la sede del Colegio de Médicos de Toledo, asistieron la secretaria general de la institución colegial, Eva García; el vicepresidente de Asuntos Institucionales y Desarrollo Económico de la AECC en Toledo, José Julián Gómez-Escalonilla; el vicepresidente de Investigación y Asuntos Médicos, Pedro de la Iglesia; y el gerente, Raúl Cabello.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se ha valorado muy positivamente la firma de este convenio, que «supondrá la difusión de los servicios de la Asociación en un colectivo prioritario como es el médico«, señaló su presidente, Fernando Jou. »Visibilizar las actividades que desarrollamos es fundamental para llegar a más personas, siendo ésta una prioridad estratégica de la Asociación Española Contra el Cáncer«, añadió.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, mostró su plena colaboración en la tarea compartida de hacer frente al cáncer, «difundiendo y promoviendo hábitos de vida saludables como pieza fundamental en la prevención de la enfermedad», y destacó la apuesta de la Asociación por los proyectos de investigación oncológica.