Las administraciones públicas estrechan lazos con el Colegio de Gestores de Toledo para mejorar la atención ciudadana

El Colegio de Gestores Administrativos de Toledo ha inaugurado un nuevo espacio destinado a fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y las administraciones públicas en un acto este miércoles en el que han participado Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; Eusebio Robles, viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa del Gobierno de Castilla-La Mancha; y Miguel Ángel Herrera Garrido, presidente del Colegio de Gestores.

Carlos Velázquez ha destacado la función fundamental de los gestores administrativos, a quienes ha calificado como el eslabón imprescindible entre la ciudadanía y la administración. «Cada paso que damos en nuestra vida diaria requiere de algún trámite o actuación administrativa, y el trabajo de los gestores es unir a los ciudadanos con esa realidad», ha afirmado. El alcalde también ha resaltado los esfuerzos del Ayuntamiento para agilizar los trámites para facilitar la labor a este colectivo profesional.

Por su parte, Eusebio Robles se ha referido a la aprobación de la Ley de Simplificación, que como ha dicho, abre nuevas vías de colaboración entre el Gobierno regional y el Colegio de Gestores. «En las próximas fechas firmaremos un protocolo de trabajo que permitirá aumentar la cooperación y mejorar la atención a la ciudadanía», ha explicado el viceconsejero, para destacar la creación de un Colegio de Gestores a nivel regional como proyecto para fortalecer este sector.

En el paseo de Bachilleres

De otro lado, el presidente del Colegio de Gestores de Toledo, ha detallado la labor cotidiana de su colectivo, que actúa como intermediario entre ciudadanos, empresas y administraciones en trámites que van desde tráfico hasta gestiones en extranjería o subvenciones locales y autonómicas.

«Somos un colectivo con más de 50 años de experiencia, con titulación específica y formación homologada, que presenta más del 98 por ciento de los trámites ante la Dirección General de Tráfico en nuestra provincia», ha explicado Herrera Garrido, no sin antes subrayar que las nuevas instalaciones en el paseo de Bachilleres son «un símbolo de identidad para los gestores y un punto de referencia para la ciudadanía».

