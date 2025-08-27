Adiós a la plaza sin nombre en el Poblado Obrero de Toledo

Es el punto de encuentro de los vecinos del Poblado Obrero, una plaza conocida por todos como de la Calera, pero que no aparece así en los callejeros o en los mapas de la ciudad, es a afectos legales una plaza sin nombre.

Ahora, el equipo de Gobierno ha decidido dar respuesta a una demanda vecinal de años para que la plaza ubicada frente al Colegio Público Fábrica de Armas y entre las calles de los Cartucheros, los Artísticos y la avenida de Lorenzo de la Plana lleve, por derecho, el nombre de la plaza de la Calera.

«Así se le conocer popularmente a este espacio y así aparecerá de forma oficial en el callejero de la ciudad», comentaba el portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, durante la rueda de prensa sobre los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno local.

Esta plaza es así el corazón del Poblado Obrero, un barrio vinculado a la historia de la Fábrica de Armas y a cuantos trabajaron en estas instalaciones.

Más temas:

Armas

Mapas

Toledo