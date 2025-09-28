Adif inicia la renovación integral de los aseos de la estación de Toledo mientras analiza los hallazgos arqueológicos en el aparcamiento

Las obras de reforma de la red de saneamiento y de los aseos fueron adjudicadas por 375.000 euros

Adif continúa trabajando con la Delegación de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha en el análisis de los restos de una antigua edificación que se han hallado en la salida oeste del aparcamiento de la estación de Toledo, en el marco de las actuaciones que lleva a cabo para mejorar sus instalaciones.

En paralelo, la compañía avanza en aquellas intervenciones que resultan compatibles con este análisis. Así, en los próximos días emprenderá los trabajos de renovación integral de los aseos de la estación, una de las mejoras previstas en el plan de actuación.

Del mismo modo, Adif procederá a retirar los materiales extraídos en la zona donde se detectó el yacimiento con el fin de liberar el espacio ocupado en el aparcamiento de la estación.

Protocolos para la protección patrimonial

Adif explica que, a lo largo de su experiencia en la construcción de infraestructuras ferroviarias, ha venido desarrollando protocolos específicos para los casos en que aparezcan posibles yacimientos o restos de interés arqueológico. Estos procedimientos garantizan el estudio de los hallazgos y la determinación de su posible valor histórico, para en su caso documentarlos y preservarlos.

Según estos protocolos, cuando durante la ejecución de una obra se localiza algún indicio que pueda tener interés arqueológico o paleontológico, la compañía lo comunica a la administración autonómica correspondiente y colabora en las actuaciones que se consideren oportunas.

De esta manera, la actividad de Adif no sólo contribuye a la mejora de las infraestructuras ferroviarias, sino también a la puesta en valor de enclaves patrimoniales y al conocimiento de la Historia. Como ejemplo, la construcción de la línea de alta velocidad a Levante permitió el estudio de unos 250 enclaves y el descubrimiento de yacimientos como el de los dinosaurios de Cuenca.

