El acusado de intentar matar a su expareja en presencia de sus hijos en Miguel Esteban (Toledo) reconoce los hechos y acepta 5 años de cárcel

Este es el acuerdo de conformidad al que han llegado la defensa de la víctima, la acusación particular y el Ministerio Público, por el que se ha evitado la celebración de la vista oral que tenía previsto producirse este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo

El acusado de intentar matar a su expareja en presencia de sus hijos en Miguel Esteban (Toledo) reconoce los hechos y acepta 5 años de cárcel
A.V.Z., el hombre para el que el Fiscal pedía diez años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa al intentar acabar en 2024 con la vida de su expareja en presencia de sus hijas menores en Miguel Esteban, ... ha reconocido los hechos y ha aceptado 5 años y un día de prisión.

