Acuerdo en el convenio de la construcción de Toledo: subida salarial de casi el 7% hasta 2026 y medidas frente al estrés térmico

Los incrementos en las tablas salariales para 2025 y 2026 beneficiarán a 21.000 trabajadores de la provincia

Entre el 20 de julio y el 10 de agosto, la jornada laboral se reduce en una hora, estableciendo un total de 7 horas diarias para disminuir la exposición a las altas temperaturas

Castilla-La Mancha destinará 75 millones a la construcción de viviendas e hipotecas a interés cero

El acuerdo alcanzado incluye también el calendario laboral de 2026
ABC

Toledo

Las 21.000 trabajadores del sector de la Construcción en la provincia de Toledo verán incrementados sus salarios en casi un 7% en dos años, después de que CCOO, UGT y la Asociación de Empresarios de Construcción y Afines de Toledo (AECA) firmaran ... el pasado viernes las tablas salariales correspondientes a 2025 y 2026.

