Acuerdo en el convenio de la construcción de Toledo: subida salarial de casi el 7% hasta 2026 y medidas frente al estrés térmico

Las 21.000 trabajadores del sector de la Construcción en la provincia de Toledo verán incrementados sus salarios en casi un 7% en dos años, después de que CCOO, UGT y la Asociación de Empresarios de Construcción y Afines de Toledo (AECA) firmaran ... el pasado viernes las tablas salariales correspondientes a 2025 y 2026.

Para el año 2025, las nuevas tablas incorporan una subida del 3,5% más un 0,4% derivado de la aplicación de la cláusula de garantía salarial vinculada a los ejercicios 2022, 2023 y 2024. En 2026, la actualización salarial será del 3%. Además, el convenio contempla un incremento de la contribución empresarial al Plan de Pensiones del sector, que subirá un 0,5% este año y un 0,25% el próximo.

El acuerdo alcanzado incluye también el calendario laboral de 2026, en el que se fijan como días festivos de convenio el 2 y 5 de enero, el 5 de junio y los días 7, 24, 30 y 31 de diciembre.

Uno de los aspectos más destacados del pacto es la ampliación de las medidas de prevención frente al estrés térmico, un riesgo especialmente relevante para el sector. Entre el 20 de julio y el 10 de agosto, la jornada laboral se reduce en una hora, estableciendo un total de 7 horas diarias para disminuir la exposición a las altas temperaturas. Además, las empresas deberán realizar controles térmicos: cuando se alcancen más de 32 grados entre las 10 y las 11 horas o más de 34 grados entre las 11:30 y las 12:30, se deberán activar medidas para evitar que los trabajadores desarrollen actividades en el exterior a partir de las 13:00 horas. En esos casos, solo podrán realizarse trabajos en interiores y siempre con ventilación adecuada, sistemas de refrigeración y acceso a agua.

CCOO del Hábitat de Castilla-La Mancha ha valorado positivamente la firma del acuerdo, destacando que permite mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y, al mismo tiempo, refuerza la salud laboral en un contexto de veranos cada vez más calurosos, donde el riesgo de golpes de calor puede tener consecuencias graves o incluso mortales.

En los próximos días se procederá a la firma de las tablas salariales y calendario laboral para los trabajadores del resto de provincias de la región. En total el sector de la construcción emplea a más de 70.000 personas en Castilla-La Mancha, que verán mejoradas sus condiciones laborales y salariales.