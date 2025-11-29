Suscribete a
El actor David Henrie se enamora de Toledo durante el rodaje de su nueva serie documental

El intérprete de Disney graba estos días en España 'Seeking Beauty'. En redes sociales se ha mostrado sorprendido ante la historia y el carácter «épico» de la ciudad de Toledo en la que como recuerda, vivió y escribió Santa Teresa de Jesús

Un conocido actor americano graba un documental en Sevilla: lugares y días de rodaje

El actor y productor estadounidense David Henrie en Toledo esta semana
El actor y productor estadounidense David Henrie en Toledo esta semana ABC

J. Guayerbas

Toledo

Toledo vuelve a colarse en la agenda de personalidades internacionales. El actor y productor estadounidense David Henrie, conocido por series como 'Los magos de Waverly Place' o 'Cómo conocí a vuestra madre', ha visitado esta semana la capital regional en plena grabación de su ... nuevo documental, un proyecto audiovisual que está rodando en distintas ciudades de España: 'Seeking Beauty'.

