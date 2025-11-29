El actor David Henrie se enamora de Toledo durante el rodaje de su nueva serie documental

Toledo vuelve a colarse en la agenda de personalidades internacionales. El actor y productor estadounidense David Henrie, conocido por series como 'Los magos de Waverly Place' o 'Cómo conocí a vuestra madre', ha visitado esta semana la capital regional en plena grabación de su ... nuevo documental, un proyecto audiovisual que está rodando en distintas ciudades de España: 'Seeking Beauty'.

Henrie, que estos días también ha pasado por Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, Barcelona o Salamanca, ha compartido en sus redes sociales dos vídeos dedicados a Toledo que han provocado cientos de reacciones, muchas de ellas de toledanos que han celebrado la visita del joven intérprete. En tono distendido, el actor bromea con la pronunciación del nombre de la ciudad: «Toledo… y no, no es Toledo de Ohio», comenta entre risas.

En uno de los vídeos se puede ver a Henrie paseando por el entorno del Alcázar, en el parque que se asoma a la fortaleza, y recorriendo la calle Comercio, donde se detiene frente a varios escaparates repletos de espadas, armaduras y artesanía tradicional. «Esta ciudad es épica», asegura mientras señala los objetos que identifica de inmediato con la esencia medieval de Toledo.

El actor también hace una referencia cultural que ha sorprendido a muchos seguidores, recuerda que en la ciudad Santa Teresa de Jesús escribió parte de sus obras, una mención que refuerza la imagen de Toledo como un lugar de inspiración literaria y espiritual.

Nueva temporada de 'Seeking Beauty'

Según ha explicado el propio Henrie en publicaciones anteriores, su viaje por España forma parte de la grabación de un documental personal en el que busca lugares con historia, belleza arquitectónica y un fuerte carácter cultural. Es la segunda temporada de 'Seeking Beauty' tras el éxito de las primeras entregas que grabó en Italia.

Aunque no han trascendido todavía detalles concretos sobre el contenido final del proyecto, sí se sabe que el actor está recorriendo enclaves de relevancia patrimonial y cultural en España. En este contexto, la capital castellanomanchega encaja como uno de los escenarios más potentes del país por su riqueza monumental, su legado de las tres culturas y la atmósfera mística que envuelve cada rincón del Casco Histórico.

Los vídeos publicados han acumulado centenares de comentarios, muchos de ellos de vecinos de Toledo que celebran la visita y recomiendan al actor lugares imprescindibles de la ciudad. Otros se han mostrado sorprendidos por el entusiasmo del intérprete, que posa ante escaparates y calles con la mirada curiosa del visitante que descubre algo auténtico.

El tono cercano de Henrie y su reacción espontánea ante la ciudad parecen haber conectado con un público que, desde Castilla-La Mancha, ve en este tipo de visitas una forma de proyección internacional para la capital regional. Aunque no se trata de una producción turística, la difusión en redes de un actor con millones de seguidores sí puede convertirse en un escaparate adicional para Toledo.

Una ciudad que sigue inspirando

La visita de David Henrie se suma a la larga lista de artistas, cineastas, escritores y creadores que han encontrado en Toledo un lugar singular por su mezcla de historia, misticismo y monumentalidad. Las imágenes del actor caminando por sus calles refuerzan la percepción de una ciudad que sigue fascinando tanto a viajeros anónimos como a rostros del papel couché.

A la espera de conocer cuándo se estrenará el documental, lo que ya ha quedado claro es que la ciudad ha dejado huella en el intérprete norteamericano. «Épica», repite. Un adjetivo que, al menos por un día, ha servido para que miles de personas fuera de España vuelvan a posar sus ojos en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.