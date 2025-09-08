Un accidente de tráfico colapsa la carretera del Polígono y causa graves retrasos en el transporte urbano

Un accidente de tráfico por alcance, en el que se han visto implicados hasta seis vehículos, ha provocado este lunes importantes retenciones en la TO-23, la carretera que conecta Santa Bárbara con el Polígono, el barrio más poblado de la ciudad de Toledo. El siniestro se ha producido cerca de las 14:00 horas, en el punto kilométrico 0,9 dirección Toledo, a la altura del centro comercial 'Luz del Tajo', en plena hora punta de la jornada del inicio del curso.

Al intenso tráfico que soporta esta vía diariamente (circulan cientos de coches con trabajadores del Hospital Universitario de Toledo, consejerías, centro comercial, polígono industrial y varios autobuses urbanos), se ha sumado un accidente en el que afortunadamente no ha habido heridos. Entre las 14:00 y las 16:00 horas la carretera ha estado colapsada.

Estas retenciones de varios kilómetros han motivado que los autobuses urbanos se retrasaran en su llegada a la plaza de Zocodover, donde numerosos ciudadanos han esperado más de una hora a la línea 62 y 61. También han sufrido retrasos considerables otras líneas como la 92 y 91, que unen el barrio del Polígono con Buenavista y Palomarejos.

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha indicado a ABC que «si las retenciones son monumentales de lunes a viernes, cuando hay un accidente de tráfico se agravan mucho más; para ir hacía el barrio del Polígono a mediodía, no hay problema, pero sí para llegar a la circunvalación o hacia el Casco Histórico».

Según el concejal, «a la historia de todos los días se ha sumado el accidente que retrasa mucho más. A ver si la delegada del Gobierno hace algo o presiona más«. Se ha referido así a la excaldesa Milagros Tolón, para que el Gobierno de España inicie las obras del tercer carril en esta vía. »Es fundamental, no quitará las retenciones pero el tráfico será más fluido; pero es más importante hacer un carril bici o una rotonda en el Salto del Caballo«, aludiendo a dos proyectos, que en su opinión, no son prioritarios para la ciudad.