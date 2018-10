YMCA y 544 empresas, comprometidas con el empleo joven en Toledo Desde 2016, que empezó el proyecto, han atendido en esta ciudad a 431 jóvenes participantes en total

ABC

Toledo Actualizado: 12/10/2018 21:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, y en el marco de ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), 544 empresas en colaboración con la ONG YMCA y sus itinerarios individualizados de orientación profesional han ayudado en Toledo a la inserción laboral de 198 jóvenes desde 2016 que empezó el proyecto, habiendo atendido en esta ciudad a 431 participantes en total.

El objetivo del programa es incorporar al mercado laboral o a la educación y formación a jóvenes de entre 16 y 29 años que no se encuentren ni estudiando ni trabajando y sean beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil.

Como resultado del trabajo realizado en el marco de este programa, cerca de la mitad de los jóvenes atendidos en el centro de YMCA en Toledo ha obtenido un empleo y un 33 por ciento ha accedido a una formación para el empleo.

«Llevamos casi 40 años trabajando por el desarrollo de los jóvenes en nuestro país y sabemos el potencial que tienen para el crecimiento económico y social, la integración de la población juvenil como parte activa y no solo como un proyecto de adultos», comenta Vera Villarroya, directora del proyecto. Además, añade que son conscientes de que «la situación de desempleo y desorientación que enfrenta la juventud en estos últimos años no tiene precedente».

A través de itinerarios individualizados y el acompañamiento de profesionales, cada joven obtiene información y orientación útil para la búsqueda de empleo, así como recursos para mejorar su empleabilidad a través de formaciones en competencias trasversales. Este programa se enmarca dentro del trabajo por el desarrollo de la juventud que realiza la ONG.

Parados de larga duración

De todos los jóvenes beneficiarios del programa de YMCA, el 24 por ciento se encontraban en situación de inactividad, es decir, que ni estudiaban ni trabajaban y tampoco estaban en búsqueda activa de empleo. Del resto de los participantes en búsqueda activa de empleo, 1 de cada 4 eran desempleados de larga duración. Se debe tener en cuenta que casi dos tercios de los beneficiarios son jóvenes desfavorecidos.

En cuanto al nivel de estudios con que cuentan estos jóvenes atendidos, el 67 por ciento no superaba el nivel de ESO o de formación profesional de grado medio.

Laura Rodríguez, una joven participante del programa, cuenta: «Vine muy deprimida porque llevaba bastante tiempo sin trabajo, y ya no sabía qué hacer y no entendía por qué no me llamaban de ningún sitio, ya que echaba currículos para todo». Encontró en YMCA un acompañamiento profesional en su orientadora Lorena, que le «dio herramientas para mejorar su currículo y la aconsejó sobre cómo enfrentarse a varios tipos de entrevistas de trabajo».