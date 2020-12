La decisión de trasladar el cuartel de la Guardia Civil a unos terrenos de la Peraleda ha sido el último proyecto frustrado en la Vega Baja, una zona de la que se lleva hablando más de veinte años en la ciudad; primero fue su venta al Ayuntamiento de Toledo en 2001 por parte del Ministerio de Defensa, para hacer el macroproyecto urbanístico gestado por un gobierno del PP, con la anuencia del PSOE, en el que participaban empresas inmobiliarias para construir más de 1.300 viviendas y que años después, en julio de 2006, en plena polémica por la macrourbanización del Pocero en Seseña, el entonces presidente Barreda decidió paralizar.

Desde entonces -ya son más de 16 años- la Vega Baja continúa igual, salvo alguna campaña arqueológica puntual y con cuadrillas que han ido menguando año tras año, consecuencia también de la crisis económica de 2009. Mientras tanto, muchas promesas, horas de trabajo de técnicos y dinero público para proyectos, como el de u na empresa que iba a gestionar el parque arqueológico y que dejó en el camino un megalómano proyecto del Museo de la Vega Baja para el que se convocó, incluso, un concurso internacional, que ganaron los prestigiosos arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, titulado «El cuadrado y la cruz». Y fuera de la zona BIC, en el otro lado de la avenida Más del Rivero, se seguía hablando de proyectos como El Corte Inglés, que nunca llegó, y en los últimos meses del cuartel de la Guardia Civil. Y todo para llegar al mismo destino, un erial lleno de rastrojos y hierbas silvestres: para unos la capital del reino visigodo de España y, para otros, «cuatro zanjas y dos monedas».

La última actuación relevante en la zona ha sido la recuperación recientemente de un camino histórico que comunica Santa Teresa con el río, conocido como la Senda de las Moreras, que recibió el apoyo de la Escuela de Arquitectura y de los vecinos de la zona.

El vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Pablo Sabrido, anuncia, sin embargo, que pronto habrá buenas noticias para esta zona. Dice a ABC que ya se está trabajando con la Junta de Comunidades, el Ministerio de Cultura y otras instituciones para hacer de la Vega Baja, junto con el Circo Romano, el Cristo De la Vega y el campus de la Fábrica de Armas, un conjunto de interés cultural, un centro de referencia arqueológica, histórica y patrimonial de la ciudad de Toledo, relacionado con el reino visigodo y la época romana. «Queremos que en menos de dos años haya definido un plan acordado con todas las administraciones para estos cuatro bienes de interés cultural queden resueltos y protegidos e integrados como parte del Casco Histórico de Toledo», asegura.

Sabrido explica que «tiene que haber una zona visual agradable desde el Casco hacia los cuatro bienes de interés cultural; para que cuando mires desde la Diputación, en las escaleras mecánicas, se vea algo de lo que te puedas sentir orgulloso e identificado». Y se compromete a que este proyecto esté listo antes de dos años «con todo el rigor y la seriedad del mundo» porque, en su opinión, el equipo de gobierno de Milagros Tolón «no soporta que la Vega Baja permanezca otros 20 años como está. No nos podemos perdonar una actitud pasiva y nuestro objetivo es que no pueda estar así ni un año más», por lo que anuncia que el proyecto se sacará con carácter inmediato.

Sabrido también aclara que la decisión de trasladar el cuartel a la Peraleda ha sido meditada y niega que esté relacionada con los informes del georradar, que, por cierto, siguen sin conocerse. Afirma que ha sido fruto de conversaciones con todos los organismos porque, por encima de los restos «la Vega Baja tiene un valor cultural» y lo compara con la ciudad de Numancia, «con ese sentimiento que tiene que forma parte de la historia de España, más allá del valor arqueológico».

Los grupos aún no conocen el informe del georradar

Los grupos de la oposición se quejan de falta de información y de que aún no conocen el informe del estudio del georradar. El PP insiste en que la zona necesita un plan director, que diga las zonas a proteger. «Los toledanos estamos hartos», dice Claudia Alonso, portavoz popular, que insiste en que se están generando falsas expectativas, «y pasa el tiempo y aquí no se hace nada». Araceli de la Calle, concejal de Ciudadanos, también dice que su partido está esperando conocer el Plan Especial de la Vega Baja para ver qué es lo que hay que planificar. Afirma que «hay que dar ya una solución; la gente tiene que saber lo que hay y se tiene que excavar; no podemos estar año tras año hablando y que no se haga nada». El concejal de IU-Podemos, Txema Fernández, asegura que esta zona merece un plan de protección. «Ha sido el comodín del discurso del equipo de gobierno de turno y allí hay mucho más que dos ladrillos y tres monedas», dice. Y cree que el equipo de gobierno trasladó el proyecto del cuartel a la Peraleda porque «hay restos arqueológicos importantes».