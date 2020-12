Por fin la Navidad

POR SANTIAGO SASTRE Actualizado: 15/12/2020 20:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nos viene muy bien a todos que llegue la Navidad. Será una Navidad diferente, sí, pero su luz y su emoción nos ayudará en estos momentos tan extraños que nos toca vivir. No se debe hablar de salvar la Navidad (que suena a que hay que mantener en pie lo que la Navidad tiene de negocio) sino al revés: es la Navidad la que nos va a salvar, porque nos trae su mensaje de amor cuando más lo necesitamos.

El coronavirus nos ha abierto los ojos a muchas cosas. Por ejemplo a ser más conscientes de la fragilidad de la vida. A reubicar en la jerarquía de valores la relevancia de la familia. A ver que la vida tiene muchas curvas y que en una de ellas nos pueden cambiar nuestras circunstancias de arriba abajo. Desde luego que es necesario invertir y proteger la sanidad pública (y no desmantelarla para que se convierta en un negocio privado). Por supuesto que hay que cuidar a los más débiles, como los niños, los discapacitados, los enfermos y los ancianos. ¡Cuánto están sufriendo! Y todos conocemos a personas que han caído en una situación de pobreza y requieren una ayuda solidaria (sin esperar a que la solución venga del ámbito público: sino de ti, de tus bolsillos). Y es indudable que todos tenemos responsabilidad en la tarea de evitar la propagación del virus siguiendo las directrices de las autoridades.

La Navidad nos ayuda a sentirnos pertenecientes a la gran familia humana, o al menos de los que nos rodean. Si la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesucristo es porque Dios quiso meterse de lleno en la vida de los hombres y para eso decidió tener una familia. Hoy más nunca necesitamos que venga la Navidad a los hogares, poner el Belén y los adornos. No hubiera estado mal, por cierto, que se hubiera reducido el presupuesto de la iluminación navideña (¡más de doscientos mil euros!) y que se hubiese destinado a las familias desfavorecidas, ahora que vemos que regresan las colas del hambre. Quizá esta medida fuese impopular o diese menos votos, claro, pero es más más eficaz y solidaria.

La Navidad también nos ayudará a reducir el exceso de conflictivismo político que vivimos, con tantas críticas entre los de un partido y de otro. Ahora la Navidad nos invita a la cercanía, a ver que quienes no piensan como nosotros no son nuestros enemigos y que la vida se enriquece cuando reina el pluralismo. Todos deseamos que vengan ya los Reyes Magos con la vacuna bajo el brazo. Por cierto, los niños lo han pasado tan mal este año que sería partidario de mantener la Cabalgata de Reyes en otro formato: sus majestades de Oriente podrían recorrer las calles de Toledo en coches abiertos, de modo que muchos pudiesen asomarse a las ventanas para verlos (esas ventanas a las que hasta hace poco nos asomábamos a aplaudir). Cambiaríamos el gasto de caramelos por el de gasolina. ¿Por qué no?

Termino como empecé: no es cuestión de salvar la Navidad; al revés, la Navidad viene en nuestro auxilio para hacernos mejores. No es una Navidad más, sino la Navidad de la mascarilla y la ausencia de abrazos, de la distancia y las limitaciones. Todos tenemos una sed interior que nos hace desear ser amados por encima de todo. Y es ese deseo, como dice el poeta Luis Rosales, el que nos alumbra en medio de la oscuridad. Gracias a Dios llega la Navidad. Y la Navidad es encender la luz del amor, que viene de lo alto para que también nosotros nos amemos aquí, en lo bajo. Feliz Navidad.