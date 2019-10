Escándalo en Talavera PSOE: «A Porras le han pillado con el carrito del helado» Cristina Maestre replica al presidente del PP que aún no ha expulsado al alcalde que le llamó «puta barata podemita»

«A Porras le han pillado con el carrito del helado». Así se ha pronunciado la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, sobre el caso del vicesecretario de Comunicación del PP de Talavera de la Reina, Javier Porras, que ha renunciado a su cargo tras reconocer públicamente haber utilizado un perfil falso en la red social Facebook para publicar una noticia falsa sobre la alcaldesa de la ciudad, Tita García Élez. Maestre ha pedido al presidente del PP, Paco Núñez, que expulse de su formación a otros dirigentes que también han sido condenados.

Preguntada en rueda de prensa por las palabras de Núñez, que preguntado de forma previa sobre este asunto concreto ha dicho que el PP siempre«asume» sus errores y eso le «diferencia» del PSOE, Maestre, tras catalogar de «pueriles» las palabras del presidente del PP en la región, ha asegurado que lo que ha hecho Porras, «suplantar una personalidad para difamar y calumniar a una adversaria, solo se ve en el PP».

«Si el PP es capaz de sacar pecho por eso y no meterse debajo de las piedras, pone de relieve el nivel que tiene el PP en la región», ha proseguido Maestre, que ha añadido que a Porras, «que es la mano derecha del número dos del PP de Castilla-La Mancha, le han hecho dimitir porque hay una sentencia detrás, que viene de la propia confesión del afectado, porque le pillaron con el carrito del helado».

«Si no hubiera habido sentencia no habría dimisión, pero se vio obligado a confesar porque le pilló la Policía», ha dicho la portavoz de los socialistas castellanomanchegos que, por contra, ha asegurado que en su partido «hay tolerancia cero a los que saltándose la ley se dedican a hacer política de ataque al contrario». «Es algo sumamente vergonzoso que hay atajar, y en el PSOE no se da ningún caso que se asemeje a esto», ha insistido.

«Por cierto, ya que saca pecho con las dimisiones tiene unos cuantos condenados con sentencia firme, que además son candidatos del PP y que todavía algunas estamos esperando a que sean expulsados de una vez por todas no solo de sus cargos orgánicos sino también institucionales y el PP no ha dicho absolutamente nada al respecto», ha añadido, en alusión al alcalde de la localidad conquense de Villares del Saz, el 'popular' José Luis Valladolid, que fue condenado a indemnizarla con 8.000 euros por haberla llamado «puta barata podemita» en las redes sociales.