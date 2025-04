El PP de Núñez dice que ha hecho del rechazo de la ocupación ilegal «una bandera»

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo , ha defendido este domingo que el líder del PP-CLM, Paco Núñez ha hecho del rechazo del fenómeno de la ccupación ilegal una de las principales banderas del PP. Así se ha pronunciado Agudo, en Cedillo del Condado (Toledo), junto al presidente provincial, José Julián Gregorio , el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Toledo, Pedro Congosto , y el portavoz de la localidad, Juan Alberto García , donde ha recordado que el PP continúa con la campaña de recogida de firmas contra la ocupación ilegal con el fin de endurecer las penas contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente, agilizar su recuperación por parte del propietario, con un desalojo exprés, y garantizar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad habitacional.

En este sentido, ha insistido que, desde el PP planteamos recuperar el delito de usurpación de bien inmueble con penas de 1 a 3 años de prisión, prohibir el empadronamiento de okupas, o que personas jurídicas puedan actuar contra la Ocupación en los tribunales.

De esta manera, Agudo ha explicado que, en Cedillo del Condado (Toledo) , es un municipio con alto porcentaje de vivienda ocupada ilegalmente y una de las zonas de Castilla-La Mancha donde más problemas está generando la ocupación ilegal, como es la comarca de la Sagra toledana y, que, por ello, el PP-CLM ha venido a ofrecer soluciones.

Así, la dirigente popular ha detallado que, junto a la Ley que ha presentado el Presidente Casado en el Congreso de los Diputados, en nuestra región el PP ha presentado en las Cortes Regionales una Ley en la misma línea para liderar desde Castilla-La Mancha la lucha contra la ocupación ilegal.

Además de esto, ha apuntado que «nuestra posición es la de abordar el problema de la ocupación fuera del interés partidista», ya que creemos que tenemos una gran oportunidad de consensuar una Ley que dé respuesta a este gran problema social, y si el PSOE se quiere sumar, bienvenido sea.

Por otra parte, ha lamentado que hoy en España hay un gobierno que se pone del lado de los asaltantes, y desde el PP «no vamos a consentir que se ataque impunemente a la propiedad privada», ha apuntado. «A todos los que estén hartos de la okupación ilegal, a todos los que viven con la intranquilidad de que le ocupen sus viviendas, quiero trasladarles que la lucha contra la ocupación ilegal es una cuestión de justicia, y aquí está el PP para defender lo que es justo», ha advertido.

Por eso, el presidente regional del PP Paco Núñez está trabajando «para defender la propiedad privada, contra la okupación y que «una sola vivienda sea ocupada en nuestra región es suficiente para que haya una ley que ampare al propietario». Por todo lo anterior, ha insistido en que el PP-CLM seguirá trabajando para contar con una Ley Antiocupación que permita desalojar de manera exprés a los ‘okupas’ o que permita que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las policías locales y los alcaldes puedan actuar cuando se ocupa de manera ilegal, con el objetivo de poder dar tranquilidad a los ciudadanos para que puedan vivir en municipios sin ocupaciones ilegales.

Así, ha recordado que el PP regional hace tan solo unas semanas presentó una Proposición de Ley para combatir la ocupación ilegal de viviendas, producto de la reunión entre el jefe del Ejecutivo regional y el jefe de la oposición.

Por eso, ha asegurado que «lo de menos» es que haya una Ley presentada por el PP y otra por el Gobierno, a través del PSOE, ya que lo «importante» es que este trabajo naciera de la propuesta en esta reunión para contar con una herramienta con la que combatir este problema.

Por último, se ha referido a la celebración del Día de la fiesta nacional, que tendrá lugar este lunes donde ha resaltado el valor nuestra bandera, que es la de todos. Así, ha señalado que se trata de la bandera que nos identifica, que nos acompaña, nos protege, la bandera símbolo que nos une y representa a todos los españoles. Quiero poner en valor la iniciativa del PP en redes sociales de mostrar el orgullo a nuestra bandera.

Además, se ha referido a la campaña que ha puesto en marcha hoy el PP nacional con motivo de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, «12O_LaBanderaQueNosUne» con un video en el que quiere poner en valor lo que simboliza la bandera española, que es unidad y entendimiento, en contra del uso partidista e interesado que hacen otros al convertirla en un elemento de división, polarización y enfrentamiento.

Por eso, el Partido Popular quiere que todo español se pueda identificar con la bandera española. Por ello, a lo largo del vídeo se muestran diferentes imágenes de la bandera acompañada por una frase que define lo que representa y lo que no representa, como por ejemplo cuando se afirma que ‘no pisa a nadie, no se deja pisar’ o ‘es de todos, no pertenece a nadie’.

Finalmente, el lema con el que se cierra el vídeo - ‘la bandera que nos une’- es un llamamiento a homenajear y respetar, un símbolo en el que cabemos todos, el próximo lunes que es la Fiesta Nacional de España.