Podemos recuerda a IU que aún no se ha ratificado el candidato a la Alcaldía de Toledo «No vamos a aceptar imposiciones», dice la formación morada a Izquierda Unida, que ha presentado a Txema Martínez de forma oficial

VALLE SÁNCHEZ @vallesnchez TOLEDO Actualizado: 04/04/2019 20:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Parece que la crisis tras la renuncia de Javier Mateo a encabezar la lista de Unidas Podemos-IU en la ciudad de Toledo no se ha cerrado. Aunque ayer Izquierda Unida presentaba a Txema Martínez como el candidato del consenso de todas las formaciones de la coalición, desde Podemos, Pedro Labrado, recordaba ayer a ABC que aún no se ha ratificado ningún acuerdo sobre este asunto con IU. «No vamos a aceptar cualquier candidato que nos impongan; tenemos que hablar», afirmó Labrado, quien explicó que la candidatura de Javier Mateo fue ratificada en asamblea, pero «las personas no son intercambiables» y habría que repetir la votación con los militantes, que son los que, según dijo, tienen la última palabra.

Por su parte, Txema Martínez ha ofrecido este jueves una rueda de prensa después de que la Asamblea de IU le ratificara como candidato a la Alcaldía por una «amplísima y abrumadora mayoría», junto al coordinador provincial de Izquierda Unida, Mario Gómez, y a la «número dos» en la candidatura de Unidas Podemos-IU por la ciudad, Olga Ávalos. Y lo hizo dando por hecho que será el candidato de consenso de Unidas Podemos-IU. Su partido ve seguro el acuerdo con Podemos para ratificar su candidatura a la Alcaldía de Toeldo. «Va a haber sí o sí», pues desde que los secretarios de Organización de Podemos e Izquierda Unida, María Díaz y Jorge Vega, respectivamente, anunciaran el acuerdo «quedó claro que los primeros puestos los sustentaría IU y el tercero y cuarto sería para Podemos». Así, el tercer puesto en la candidatura será para Pedro Labrado y el cuarto para Helena Galán, ambos de Podemos.

Martínez habló también de sus retos para Toledo y su idea para cambiar el modelo de ciudad, para que no sea un lugar que se llene los viernes y «se vacíe el domingo por la tarde» y apuntó a otros puntos económicos relevantes que pueden generar riqueza como el polígono industrial. Otro de los aspectos a abordar es la regulación del tráfico en el Casco y no tener miedo al debate sobre peatonalización.