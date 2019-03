La Plataforma del Tajo y el Alberche, WWF y Amelia Montoro, premiados en el Día Mundial del Agua Los galardones se entregarán el viernes, a las 18.30, en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina

Solo unos días después de que se conociera que el Tribunal Supremo ha anulado parcialmente Plan Hidrológico del Tajo, un fallo que algunos les da esperanzas para acabar con los trasvases, el Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá este viernes, 22 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, el trabajo de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, un movimiento ciudadano que lleva más de trece años trabajando por la defensa de estos dos ríos, de sus valores medioambientales y naturales, y alzando la voz donde para que la protección del Tajo y el Alberche sea una realidad. El galardón se entregará en el acto institucional que se celebrará en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina, como anunció el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando.

Entre las principales actuaciones de esta plataforma, destaca la manifestación del 19 de junio de 2009, con casi 50.000 personas reivindicando la defensa del agua en favor del Tajo y el Alberche, y la visita que un grupo de europarlamentarios realizó al Tajo en febrero de 2016 y que, según recordó Hernando, permitió elaborar un informe sobre la gestión del río por parte de los distintos gobiernos centrales. «Es además una de las artífices de la sentencia del Tribunal Supremo que conocimos el pasado sábado y que, a instancias de esta plataforma y de otros denunciantes, anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo al no fijar caudales ecológicos en varios tramos del río a su paso por Talavera, Toledo y Aranjuez», añadió.

El Premio a la Mejor Gestión del Agua recaerá este año en WWF España, que forma parte del Fondo Mundial para la Naturaleza, la mayor organización mundial independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, que trabaja en más de 120 países y que cuenta con más de 2.650 socios en Castilla-La Mancha. Esta ONG será reconocida por los proyectos que viene realizando para la mejora de la gestión y conservación de los recursos hídricos en lugares tan emblemáticos para la biodiversidad, como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de cuyo patronato forman parte, y por el asesoramiento que, a través del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, presta a cientos de agricultores de la región para realizar un uso adecuado y sostenible de los regadíos.

Por último, el Premio a la Investigación e Innovación en Agua será para Amelia Montoro Rodríguez, jefa del Servicio de Asesoramiento de Riegos del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) de la Diputación de Albacete desde el año 2000 y donde realiza una importante labor investigando y experimentando en el uso de sistemas de riego eficientes en la agricultura, asesorando también a cientos de agricultores de la región.

Natural de Campo de Criptana y doctora ingeniera agrónoma por la Universidad de Castilla-La Mancha, Amelia Montoro ha realizado además diversas estancias en prestigiosos centros de investigación y ha desarrollado importantes proyectos, tanto europeos como nacionales y autonómicos, como investigadora principal, además de ser autora de numerosas publicaciones tanto de alto impacto como divulgativas y compaginar esta labor con la de transferencia al sector.

Hernando aprovechó su comparencia para criticar al alcalde de Talavera, Jaime Ramos, quien, a su juicio, ha intentado «por todos los medios» que este acto no se celebrara en su ciudad, después de que el PP denunciara la cita ante la Junta Electoral de Zona, algo que quedó desestimado. Y, sin embargo, a pesar de intentar «boicotear» este acto, ha anunciado su asistencia.

Otros acuerdos

El Consejo de Gobierno también ha tomado conocimiento del proyecto que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está llevando a cabo, junto al Servicio Canario de Salud, para el desarrollo de un nuevo modelo de historia clínica electrónica interoperable y unificada, al que podrán adherirse aquellos sistemas sanitarios que lo consideren oportuno. El objetivo es generar una historia clínica interoperable, basada en una norma de alcance internacional, aplicable en los centros asistenciales de ambas comunidades autónomas, y resolviendo las dificultades y limitaciones que supone el actual uso de historias clínicas electrónicas fragmentadas y con dificultades para la interconexión.

Por sus características, este proyecto piloto se enmarca dentro del modelo de Compra Pública Innovadora, por lo que ha sido necesario convocar una «consulta preliminar al mercado» para conocer qué puede ofrecer éste en base a las necesidades del proyecto, de cara a una eventual contratación pública en el futuro próximo.

Hernando ha explicado que este proyecto, conocido como ISOHCE, cuenta con la validación de los ministerios de Sanidad y de Ciencia y Tecnología y, una vez se consolide, podrá contar con una financiación de fondos europeos prevista en cerca de cinco millones de euros. Así, ha señalado que, al igual que ya ocurre con la receta electrónica interoperable, «este nuevo software facilitará la continuidad asistencial de los pacientes en el ámbito de los sistemas sanitarios que deseen sumarse a este proyecto, mejorando así la seguridad del paciente».

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha autorizado también un gasto de 10,8 millones de euros para la suscripción de seis convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan en Castilla-La Mancha para la gestión de plazas y hogares para el acogimiento residencial de menores que están afectados por medidas de protección o judiciales.

Así, se firmarán convenios con la Asociación para la Integración del Menor «Paideia», que recibirá tres millones de euros; Asociación «Accem», con 1,8 millones de euros; Asociación « Aldeas Infantiles SOS Castilla-La Mancha», con algo más de 1,1 millones de euros; Asociación Colabora, con 2,5 millones; Asociación para el Desarrollo Integral de Menores «DIME», con casi 1,3 millones; y la Fundación Diagrama, que recibirá algo más de un millón de euros.

Según ha detallado el portavoz regional, se dará cobertura, en el marco del Decreto de centros, a alrededor de 500 plazas en 63 centros de menores en las cinco provincias de Castilla-La Mancha -56 hogares de menores, seis pisos de autonomía y un Centro de Convivencia- que cuentan con más de 400 profesionales para la atención de los menores.

El Convenio que se suscribe con la Fundación Diagrama supone además la puesta en marcha de tres hogares con un total de 30 plazas, mientras que el resto de los convenios se suscriben anualmente para amparar los gastos previstos para su ejecución y destinados a financiar los gastos de personal y otros gastos como son la manutención, vestido, actividades realizadas en los hogares, o el mantenimiento del hogar, entre otras.

Banda ancha a entornos rurales

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 2,5 millones de euros para la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso de nuevo generación para zonas de interés económico en entornos rurales de Castilla-La Mancha.

Se trata de una orden de ayudas, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que tiene como finalidad en estos próximos tres años acelerar la extensión de los servicios de banda ancha de muy alta velocidad, entre los que se encuentran la fibra óptica, a zonas de interés económico, como polígonos industriales o centros tecnológicos.

La medida puede ser destinada a algo más de 120 polígonos industriales que se encuentran en esta situación, de los que 48 han sido identificados como «islas blancas» por parte del Gobierno regional ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital.

La cuantía de cada subvención no podrá superar el 80 por ciento del coste de todos los conceptos subvencionables ni las previsiones de déficit comercial del proyecto a largo plazo en ausencia de ayuda y podrá incrementarse hasta un 90 por ciento si éste contempla dentro de sus objetivos de cobertura a zonas pertenecientes a municipios incluidos en zonas ITI.