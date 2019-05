El personal de ambulancias pide mejores condiciones laborales y la firma del convenio Este jueves se ha celebrado una nueva protesta en el Virgen de la Salud para reclamar la recuperación de sus derechos, que comenzaron con los recortes en el año 2012

F. RAMÍREZ Toledo Actualizado: 16/05/2019 19:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ruptura entre patronal y sindicatos por el convenio de las ambulancias

Los trabajadores del transporte sanitario terrestre en Castilla-La Mancha se concentraron este jueves ante el Hospital Virgen de la Salud de Toledo para exigir el desbloqueo de las negociaciones del convenio colectivo de este sector. Las protestas comenzaron el pasado 26 de abril y hasta el momento no parece que vaya a solucionarse.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado esta nueva protesta para exigir la mejora de las condiciones de trabajo de este colectivo, quienes han visto como desde el año 2012, cuando se produjeron los mayores recortes en todos los ámbitos de los servicios públicos, este colectivo sufrió un importante recorte tanto en derechos como en retribuciones.

Los trabajadores de las ambulancias rechazan que haya habido una mejora en su situación económica, como afirman los representantes políticos, ya que las retribuciones de este personal son mucho peores de las que tenían en el año 2009. «Las condiciones de trabajo son similares a las que teníamos hace 10 años, sin mejoras, sin avances y sin tener en cuenta el servicio que prestamos», aseguran en una nota de prensa.

Insisten en que en un escenario como este, han intentado negociar el convenio colectivo que permita recuperar las condiciones laborales anteriores al año 2012. «La respuesta que hemos obtenido de las empresas, es que es necesario estudiar la situación económica, algo en lo que llevamos varios meses pero hasta la fecha no se ha materializado ningún avance importante».

Por este motivo, las organizaciones sindicales han optado por plantear nuevas movilizaciones. La semana que viene, los días 22 y 23 habrá una huelga de 24 horas. «La administración no nos ve, no nos escucha y no quiere saber nada de nosotros. Llevamos siete años con reducciones salariales y con más carga de trabajo. Somos los olvidados de la región».