Page volverá a ser candidato a la Junta en 2019

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ha asegurado este sábado que es un «honor» volver a ser el candidato de los socialistas a las próximas elecciones regionales, para que la Comunidad Autónoma «no pueda volver a mirar al PP». Así se ha pronunciado García-Page en la clausura del Comité Regional del PSOE en el que ha sido ratificado con un 99,7 por ciento de los apoyos para representar a los socialistas en los próximos comicios, y donde también ha estado la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra. «Es un honor en este momento tan importante para España representar al PSOE, que además va protagonizar el cambio para los próximos años. Me resulta un honor sinceramente», ha señalado a los medios a su llegada al Comité Regional.

Así, se ha mostrado «muy contento» por el respaldo «prácticamente unánime» conseguido, pero sobre todo porque va a permitir continuar con el proyecto de cambio en Castilla-La Mancha para «reconstruir todo lo que se cargó Cospedal». En este sentido y ya durante su intervención en la clausura del Comité, García-Page ha indicado que no desea para España «lo que aquí ya decidimos que no hubiera". "No deseo para España lo que esta tierra nunca quiso", ha agregado.

"Hoy el partido, hoy el Gobierno, pueden contar con el apoyo de una tierra que sabe que odia lo que son las peores políticas del PP", ha indicado, para agradecer a Lastra que haya acudido a Toledo en el día en el que vuelve a ser candidato, "un reto apasionante", ha dicho.

Todo ello, según ha reiterado, para que "nunca haya marca atrás" en las políticas progresistas de la región. "A esta tierra le conviene el PSOE de Castilla-La Mancha y a España el Partido Socialista Obrero Español", ha concluido.

"NOS UNE LA MILITANCIA"

De su lado, Lastra se ha dirigido a García-Page para señalar que aunque los procesos internos "son largos y duros, nos une la militancia en el partido, los principios del PSOE y el cariño. Sabemos cerrar bien nuestros congresos", ha apuntado.

"Además, el orgullo por las grandes políticas que desarrollas en Castilla-La Mancha y que eres un ejemplo para toda España", ha afirmado la dirigente socialista dirigiéndose al presidente castellano-manchego, al que ha dicho que "no tiene la más mínima duda" de que volverá a ser reelegido en las urnas.

Durante su discurso, Lastra ha puesto en valor las políticas de Emiliano García-Page en la región y ha citado alguna como la asignatura 'Educación para la Igualdad', que haya garantizado ayudas para los hijos víctimas de violencia de género o que se hayan destinado mil millones de euros a la estrategia contra la pobreza.

LO QUE HACE EL PSOE

"Nos emocionamos cuando sabemos que lo primero que hiciste fue abrir los comedores escolares, las escuelas rurales, que hemos recuperado la sanidad pública o que sea la primera región que ha garantizado por ley la atención de las personas con discapacidad cuando se quedan sin familia", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, eso es lo que hace un gobierno socialista y lo que hacen los socialistas en las instituciones, a lo que ha unido que el Gobierno de España, de la mano con el de Castilla-La Mancha, ha paralizado "al fin" el "basurero nuclear".

En este sentido, ha puesto en valor que hace poco más de 40 días que haya un gobierno socialista en España y que se haya pasado "de una España en blanco y negro a una España en color". "Pasamos de una España donde los ministros cantaban 'Soy el novio de la muerte'; a una España donde los ministros van a manifestaciones reivindicando los derechos de las personas".

"Ahora como partido nos toca hacer lo que hizo Emiliano hace tres años, empezar a construir lo que otros destruyeron durante seis años y medio. Ellos se emocionan con el himno y la bandera y a mi la Ley General de Sanidad que a vuelto a poner en marcha Carmen Montón, la educación pública o acabar con la ley mordaza", ha concluido.