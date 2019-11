Elecciones 10-N «Nunca duermo tranquila con lo que dice Pedro Sánchez» Entrevista a Begoña Molina Rodríguez, número 1 de Ciudadanos al Senado por la provincia de Toledo

Manuel Moreno SEGUIR Toledo Actualizado: 03/11/2019 10:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Begoña Molina Rodríguez nació en Madrid aunque prefiere guardarse el año: «¿Es imprescindible? La verdad es que nadie me echa la edad que tengo; dicen que no aparento mis años». Desde 1992, ya casada, vive en Quintanar de la Orden (Toledo), donde tenía raíces familiares. Fue candidata de Ciudadanos (Cs) a la alcaldía de este pueblo y concejal de su ayuntamiento entre 2015 y 2019. Su apoyo a una moción de censura permitió que el PP desbancara al PSOE en el Gobierno municipal en 2017. Ahora Begoña Molina encabeza la lista del partido de Albert Rivera para el Senado por la provincia de Toledo el 10-N.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no deja a Ciudadanos en un buen lugar, ya que podría perder la mitad de sus votos. ¿Qué hacemos con Tezanos [su presidente]?

¡Qué espera! Las encuestas del CIS las hace alguien que es partidario del equipo de Gobierno. No vamos a hacer nada con él. Somos realistas y sabemos lo que hay. En Ciudadanos no vamos a hacer caso de las encuestas porque no lo hemos hecho nunca y nos va bien.

¿Se llevaría a Tezanos a su partido?

No, por supuesto que no.

Pero, según dicen, es un valor seguro para las encuestas.

Cada vez engañan a menos gente. Ellos, el Gobierno y el CIS, que van de la mano, pretenden engañar al votante e influenciarlo con sus encuestas.

Con la mano en el corazón precisamente, ¿Albert Rivera, presidente?

Para mí, es la persona coherente y preparada para liderar el proyecto de Ciudadanos y ser presidente de España.

Rompería todos los pronósticos.

Vamos a trabajar para conseguirlo.

¿Le cambió Pedro Sánchez los planes familiares cuando decidió que las elecciones fueran el 10-N?

Nadie queríamos estas elecciones, pero Pedro Sánchez estaba empeñado en llegar a otros comicios y aquí estamos. No es bueno para España, todos estamos cansados, pero tendremos que afrontarlo de la mejor manera.

«Por supuesto que no me llevaría a Tezanos a Ciudadanos»

Su partido solo obtuvo 4 de los 208 asientos de la Cámara Alta en abril. Tezanos aparte, ¿se ve usted como senadora?

Vamos a trabajar para sacar los mejores resultados y tener la máxima representación tanto en el Senado como en el Congreso, que es lo mejor para España con el fin de realizar los cambios y propuestas de Ciudadanos.

No sé cuántas personas leerán esta entrevista porque dicen que el Senado interesa a cuatro. ¿Se imagina una España sin la Cámara Alta, casi siempre relegada a un segundo plano?

El Senado no está cumpliendo las funciones para las que realmente está capacitado. Es la cámara de representación territorial y desde Ciudadanos pretendemos que cada institución cumpla con sus obligaciones y sus funciones reales. El Senado es una cámara que habría que reformar y yo, desde mi posición como senadora, intentaría hacerlo.

¿Cuál fue la última vez que estuvo en Cataluña?

Hace ya algunos años, de vacaciones. Me da muchísima pena lo que está pasando con Cataluña. He estado de vacaciones en Girona, en Barcelona, tengo amigas catalanas y eso que dicen que no pasa nada no es verdad. Sí pasa, y pasa mucho. Tengo amigas catalanas que entre familiares no se hablan por el tema catalán, y me parece una verdadera pena.

Pero Pedro Sánchez asegura que en Cataluña no va a haber ni independencia, ni referéndum ni quiebra de la Constitución. ¿Duerme usted más tranquila ahora?

Nunca duermo tranquila con lo que dice Pedro Sánchez ni duermo tranquila con que esté ahí, como presidente del Gobierno en funciones. Estoy cansada de que nos diga mentiras. Desde Ciudadanos llevamos muchos años avisando del gran problema que se iba a crear, que se está creando en Cataluña y, de hecho, ahí está. Pero Pedro Sánchez es un experto en decir mentiras y va a seguir diciéndolas.

Si le preguntan por la España despoblada, ella contesta que puede hablar con conocimiento de causa porque vive en un pueblo de 11.000 vecinos

¿Dará votos a Ciudadanos el 10-N la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos?

No es nuestra intención que nos dé votos. No era nada prioritario para nuestro país hacerlo ahora, en campaña electoral. En cambio, otros sí han buscado que les dé votos, pero a lo mejor les va a salir el tiro por la culata.

Pero a usted sí le interesa la exhumación de Franco, ¿no?

Personalmente, sí que pienso que había que sacar los huesos de Franco del Valle de los Caídos, que tiene que ser un espacio de conciliación para todos. Pero no era el momento. Se ha hecho de una manera totalmente electoralista, y con esto es con lo que no estoy de acuerdo.

Vive en un pueblo de 11.000 habitantes que está rodeado de pequeñas poblaciones. ¿Cuál es la fórmula mágica para que la España rural no se vacíe?

No hay una fórmula mágica, hay que trabajarlo. Puedo hablar con conocimiento de causa. A nosotros, cualquier problema se multiplica por dos. Las oportunidades de trabajo y de futuro se ven mermadas por la falta de servicios. Tengo una hija que estudia fuera y los estudiantes de los pueblos que están cerca de ciudades o capitales grandes cada vez vuelven menos porque no tienen posibilidades de trabajo. Es un tema pendiente que requiere mucho tiempo. No hay ninguna fórmula mágica, pero sí hay que empezar a pensar en la España despoblada, de la que nadie ha hablado hasta ahora. Hay que empezar a tomar medidas con un trabajo continuo.

Usted es higienista dental, ¿qué candidato a presidente del Gobierno de España debería tener la boca cerrada más a menudo?

La boca cerrada, nadie, porque todo el mundo tiene derecho y debe dar sus opiniones. Sobre todo, el que sea candidato a la presidencia del Gobierno tiene que poner muchísimas propuestas sobre la mesa encaminadas al beneficio de todo el país. Lo que sí les diría a los candidatos es que sus bocas dijeran verdades, propuestas y soluciones. Estoy cansada de mentiras y creo que el bipartidismo se ha servido siempre de sus mentiras preelectorales. Dicen una cosa y, cuando llegar al poder, hacen otra.

Su titular de prensa para el 11-N: «‘Contra todo pronóstico Albert Rivera, presidente’. Estaríamos celebrándolo una semana. En mi caso, no con cava, sino con vinito manchego»

Para la penúltima pregunta, volvemos a Tezanos. El CIS prevé que la participación aumentará casi al 80 por ciento. ¿Lo espera usted?

Sí. Además, animo a todo el mundo a salir a votar, es lo que tenemos que hacer. Hay que llenar las urnas. Sé que estamos todos muy cansados, pero hay que salir a votar pensando en el futuro para nosotros y para nuestros hijos, para garantizar el estado de bienestar. Hay que pensar si queremos un gobierno capaz de pactar con independentistas y nacionalistas, que lo que quieren es romper España; o, por el contrario, un gobierno constitucionalista que garantice los mismos servicios y derechos para todos los españoles, sin privilegios y que defienda la unidad de España. Así que, a votar, a votar y animo a volver a votar a Ciudadanos.

Terminamos. Arriésguese y dé un titular para el 11 de noviembre.

Poder dar una alternativa a Sánchez de verdad...

Perdone, eso no es un titular de prensa, no suelte una parrafada.

El que yo quisiera: ‘Contra todo pronóstico Albert Rivera, presidente’. Vamos, sería..., pues, imagínese..., estaríamos celebrándolo una semana.

¿Con cava catalán?

No, en mi caso con vinito manchego.