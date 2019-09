Mateo pide la unidad de la izquierda, pero no descarta a Errejón como líder El dirigente de Ganemos cree que más pronto que tarde Más Madrid dará el salto a la política nacional

La posibilidad de que Iñigo Errejón salte a la política nacional, algo que hasta ahora había negado de forma insistente, provocaría una gran zozobra y cambios en la izquierda española y, por tanto, también en Castilla-la Mancha. Aunque por el momento no tiene una decisión tomada, todo apunta a que el dirigente de Más Madrid está estudiando seriamente encabezar una lista propia a las elecciones generales. Aquí, en Toledo, el que fuera líder de Ganemos en el Ayuntamiento en la pasada legisltatura, Javier Mateo, nunca ha ocultado su afinidad con el partido de Manuela Carmen y el trabajo que desarrolló al frente en el Ayuntamiento de Madrid, que, en su opinión, era «perfectamente exportable al resto del Estado».

Sin embargo, mientras continúan las especulaciones y los rumores sobre la candiatura de Errejón, Javier Mateo se muestra partidario de «superar las diferencias de siglas, partidos y de chiringuitos políticos» para aglutinar en un objetivo común e «ilusionante» a las fuerzas de la izquierda que milita en partidos políticos y la de asociaciones ciudadanas. En estos momentos, en su opinión, «lo único importante debería ser conformar una única opción en la que quepamos todas, partidos políticos y también movimientos sociales que están esperando esto como agua de mayo». «Estas elecciones son una oportunidad de demostrar que la ciudadanía sí sabe estar a la altura en contra de lo que ha sucedido con unos líderes políticos que nos han llevado irresponsablemente a unas elecciones que no deberían haber sido convocadas nunca», según confesó a ABC. En Ganemos creen que «lo más importante es que todo el mundo vaya a votar» el próximo 10 de noviembre y que la izqueirda «no debería perder el tiempo en seguir dividiendo y sí en buscar fórmulas de unidad. Ahí nos pueden encontrar simpre, llamese como se llamase la opción, y si esto no fuera posible, lo de ir todos juntos, podríamos ver otras posibilidadades. La clave es esto y, sobre todo, viendo que los que tenemos enfrente son los que pactan con los que niegan las violencias machistas».

Sobre la candidatura de Errejón, afirmó que «nosotros apoyamos proyectos y no noticias», aunque reconció que «más pronto que tarde se pondrá encima de la mesa el salto de Más Madrid a la política nacional». Javier Mateo también quiso dejar claro que hoy por hoy «yo no soy de Más Madrid ni he hablado con Iñigo Errejón».

Mientras en Castilla-La Mancha habrá que esperar movimientos más claros, en Valencia, la coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, no descartó este viernes que la coalición pueda confluir con el partido de Íñigo Errejón el 10 de noviembre, mediante una «alianza amplia» que permita «no dejar huérfanos a los votantes de izquierda», contra «los nostálgicos del bipartidismo».