La Junta quiere entrar en la nueva normalidad «sin bajar la guardia»

El presidente regional, Emiliano García-Page, anunció este domingo que se va a convocará el próximo viernes, 20 de junio, el c onsejo consultivo para la desescalada en Castilla-La Mancha , con el fin de empezar a planificar los primeros pasos para la entrada en la nueva normalidad por la pandemia de la Covid-19. Así lo dijo tras presidir el Consejo de Gobierno extraordinario y participar en la última reunión por videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

García-Page avanzó que la finalidad de la reunión del consejo consultivo es planificar con empresarios, sindicatos y los colectivos de todo tipo «lo que deben ser las medidas de la llamada nueva normalidad» y aseguró que «esta crisis no la vamos resolver con recortes, de ninguna de las maneras».

Al respecto, explicó que se va a ir «paso a paso para no tener que dar ningún paso a atrás», de forma que no habrá «ni un paso atrás en sanidad, en educación y en igualdad» y señaló que esta máxima se aplica tanto para la sanidad como para la economía.

En el ámbito socieconómico, García-Page se ha mostrado optimista y augura que «vamos a recuperarnos social y económicamente», ya que en las últimas semanas se han estado haciendo «infinitas gestiones con empresas», que en su mayor parte han puesto de manifiesto su intención de retomar los proyectos que tenían en Castilla-La Mancha, que va a seguir siendo una región que atraerá empresas y estará por encima de la media en crecimiento empresarial en exportaciones.

«Ese será el gran homenaje que haremos a nuestros fallecidos, el fabricar un gran futuro», manifestó García-Page, que tuvo un recuerdo para todos los fallecidos en el mundo, en España y en particular en Castilla-La Mancha

Con respecto a los fallecidos, García-Page informó que ha pedido al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que se construya un monumento en recuerdo y homenaje a las personas que han muerto por Covid-19 y en reconocimiento al personal sanitario y demás trabajadores que han luchado contra la pandemia.

En el ámbito sanitario, García-Page adelantó que cuando se entre en la nueva normalidad todos los dispositivos van a seguir alerta porque el virus no ha desaparecido, y confía en que «no tengamos que volver a utilizar el confinamiento general» y que en el caso de rebrotes se puedan tomar medidas concretas en personas o grupos para preservar la salud colectiva.

«No vamos a bajar la guardia», subrayó García-Page, que anunció que dentro de diez días «vamos a hacer un estudio de seroprevalencia que va ser el doble del que nos encargó el Estado», en el que s e realizarán 12.000 pruebas «que nos llevarán a tener una radiografía mucho más exacta y milimetrada del virus comarca a comarca, casi palmo a palmo de la comunidad autónoma», ha comentado.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, indicó que el hecho de que a partir de este lunes toda Castilla-La Mancha esté en la fase 3 de la desescalada «nos exige actuar con más responsabilidad si cabe en estos días». También apuntó que «nos queda apenas una semana para que el país esté con movilidad absoluta» y ha advertido que «nos exponemos a algo que nos exige ser más responsables, cuidando la movilidad».

«Los datos, tanto epidemiológicos como asistenciales, nos han traído hasta aquí», destacó el consejero, que valoró que «si hace semanas Castilla-La Mancha encabezaba los ranking negativos de casos actualmente no es así, gracias a la labor de profesionales y la responsabilidad de la población».

Tres nuevos fallecidos

Fernández Sanz hizo hincapié en que «estamos en mejores condiciones y vamos a continuar con la vigilancia generada entre Atención Primaria y los servicios de Epidemiología, que detectan precozmente a los contactos de los casos confirmados».

En ese sentido explicó que ayer se notificaron 27 nuevos casos de infección de coronavirus en la Castilla-La Mancha, y que no ha habido ningún ingreso en las UCI de los hospitales de la región. Se registraron tres fallecidos, dos en Albacete y uno en Guadalajara.

«Actualmente no tenemos brotes, pero no podemos decir que no los vayamos a tener», advirtió el consejero, que recomendó que «debemos seguir usando mascarillas, extremando las medidas de higiene tanto personales como en utensilios y objetos y sobre todo continuar respetando las distancias sociales».