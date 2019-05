Julián Maeso celebra sus 25 años entre La Sagra toledana y el ritmo de África El músico de Toledo vuelve este viernes al Teatro de Rojas rodeado de amigos, los músicos con los que ha tocado estos últimos años

Seguir Francisca Ramírez Toledo Actualizado: 22/05/2019 19:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Julián Maeso (Toledo, 1976) es un músico multi-instumentista y compositor que celebra mañana viernes, y por todo lo alto, sus 25 años de carrera rodeado de sus amigos más cercanos, con los que ha estado trabajando en estos últimos años. Vuelve a su ciudad, donde nació, con un nuevo disco lleno de matices y enriquecido con los colores, los sabores y los sonidos de África, país en el que ha trabajado y al que rinde tributo con su cuarto trabajo, «El Sultán de La Sagra», que presentará este otoño en España.

El músico toledano, fiel a sus costumbres, ha hablado este miércoles con ABC de este concierto «tan especial» que marca una nueva etapa. Mañana se podrán escuchar algunas canciones de su próximo disco, «El Sultán de La Sagra», un trabajo en el que incorpora a sus sonidos habituales los sintetizadores y la percusión africana.

Al preguntarle por el nombre que llevará este álbum, «El Sultán de La Sagra», Julián no ha dudado en señalar que es «muy complejo» porque tiene que ver con el mundo africano.

«Hay mucha gente que hace el viaje desde África para llegar a España. Y este disco es un homenaje a la gente que cruza el Estrecho y que se juega la vida para llegar hasta nuestro país», ha explicado el autor de «Somewhere Somehow».

También insistió en que es un homenaje a La Sagra y a localidades como Recas, en la provincia de Toledo, que cuenta con una comunidad muy grande de africanos. «Es un tributo a los inmigrantes y a esos lugares en los que han decidido quedarse a vivir, formar una familia y salir adelante», ha indicado el artista, que ha calificado a este disco como «onírico y psicodélico».

Julián Maeso, artista que arrancó en el año 2010 una carrera en solitario plagada de éxitos, tras abandonar el consagrado grupo «The Sunday Drivers», ha manifestado que en su concierto del Rojas se va a escuchar la canción «Kumasi Roads», una mezcla explosiva entre los ritmos africanos y el rock psicodélico de la Costa Oeste de Estados Unidos. También habrá alguna sorpresa en este reencuentro con Toledo.

Los colores de África

El músico y compositor explicó ayer qué es «Kumasi Roads» en su carrera musical. En este single habla de los paisajes de Ghana, los colores y el ritmo de sus ciudades… «De lo poco bueno que la historia ha deparado a todo un continente y, a su vez, de la grandeza de ese pueblo», indicó Maeso.

«There´s nothing here but love. You better look out, you´re heading into a door of no return …». Frases que ilustran las sensaciones que vivió en la segunda ciudad más poblada de Ghana, donde trabajó como profesor de música y cooperante en el año 2017.

También se ha referido a la portada de este single, con reminicencias a la comarca de La Sagra toledana. Concretamente, en el fondo se pueden ver los campos que hay en la localidad de Villaluenga, donde se ubica una fábrica de ladrillos. Destaca en esta carátula la figura de una mujer de Ghana, vestida con traje típico del país y que porta una bandeja sobre su cabeza.

Julián Maeso ha publicado tres álbumes de estudio: «Dreams Are gone» en 2012, «One Way Ticket to Saturn» en 2014 y «Somewhere Somehow» en 2016, en el que mezcló soul, funk, country y jazz en un viaje de sonidos y colores con destino desconocido.

Música entre amigos

Por otro lado, en el recital de este viernes, Julián Maeso se subirá al Teatro de Rojas acompañado de un amplio cartel de músicos de diferentes países. Artistas con los que ha trabajado en su larga carrera en solitario. «Este viernes estaré con músicos y amigos que han formado parte de mi vida musical y estoy muy agradecido», ha dicho el compositor y cantante de «Dreams are gone».

Se podrá escuchar la voz de Marta High (que ha sido corista de James Brown durante 30 años), Martín Benavides (músico chileno), Angie Sánchez, Lindon Parish, Serge Fecer, Los Indomables de La Sagra y La Trucha Atómica, entre otros.