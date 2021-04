¡Adelante Ayuso, Socialismo o Libertad!

POR Juan José Gómez-Hidalgo Actualizado: 03/04/2021 20:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En este querido país nuestro parece que algunos se han vuelto locos. Me refiero a algunos de los políticos y gurús que nos dirigen, sobre todo los que habitan en la Moncloa. Éstos rezuman bilis y claro con tanta inquina no se pueden tomar decisiones adecuadas.

Después de un año de sufrimientos, decenas de miles de muertos, un estado de alarma vergonzante por innecesario para el objetivo que se pretendía, decisiones equivocadas, información errónea, mentiras (recuerden aquello de “hemos vencido al virus” de junio pasado); en fin, después de la ruina y la coacción hacia nuestras libertades, vienen los aprendices de Maquiavelo a urdir un plan pactado de mociones de censuras que hete aquí les sale... como aquel que dice.

Resulta que al plan le salió una china en el zapato. Una tal Ayuso. Con ella al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid andan en la izquierda como pollo sin cabeza. Hipócritas por falsos feministas, cuando se trata de una mujer valiente que no duda en cantar las verdades del barquero y además gobierna con sentido común, no les duelen prendas al montar la más nauseabunda campaña con toda la artillería mediática contra un líder político que se recuerda. De nada les ha servido. La convocatoria de elecciones, jugada maestra, no ha conseguido sino exacerbar más el ridículo de las diatribas que con ansiedad le dirigen.

En los últimos días, están rozando lo grotesco y mezquino. A toque de corneta, todos a una como en Fuenteovejuna. Que si Page erre que erre con Madrid, que si la culpa de que Marcelo viaje a Valencia es de Ayuso, o aquello de “seguir siendo el 100 Montaditos de Europa o ser la Comunidad que cuida su sanidad”, que si toma imagen de la playa abarrotada con el rótulo de Madrid; ¡oh my God! ¡La nueva Magaluf atestada de franceses que vuelan a Madrid porque han oído que una tal Ayuso tiene las llaves del aeropuerto...ups!

Seguro estoy que algún joven francés se ha subido al avión convencido de que en Madrid gobierna una heroína, cual “Libertad guiando a su pueblo”. Es lo que tiene pasarse con los bulos, las mentiras y la desinformación. Que puede volverse en contra si enfrente encuentras la decencia, la seriedad, la determinación, el sentido común, el buen trabajo y la verdad. Redondo debe estar retorciéndose cual culebra. Él solito ha alimentado y lanzado la campaña de la Presidenta. Y es que debe ser difícil el trago. Ayuso y su equipo a la vuelta de un año han demostrado mayor agilidad y perspicacia que nadie gestionando la pandemia con la mayor concentración poblacional. Fueron los primeros en cerrar colegios, los primeros en perimetrar, los primeros y únicos en construir nuevos hospitales ex profeso, proponer los tests en farmacias y finalmente demostrar que no se tiene mayor mortalidad por habitante por mantener la hostelería abierta, tal y como publicó ABC.

Madrid es el primer y último bastión de la libertad en España. Como lo fue precisamente ante los franceses. Ahora el enemigo de la patria lo tenemos dentro. Por mi parte un único reproche. No era necesario cambiar el lema a Comunismo o Libertad. El comunismo, como apéndice del socialismo, desapareció como sistema hace más de 30 años. Los únicos vestigios están en Corea del Norte, Cuba o Vietnam, lugares a dónde a todos nos gustaría vivir, ¿verdad? Lo de Venezuela no es comunismo, es socialismo chavista bolivariano, según ellos mismos predican. A Iglesias lo ha amortizado Europa después de la subvención a la aerolínea venezolana. Nos han dicho: hasta aquí hemos llegado. Y mucho me temo que los fondos de recuperación peligran hasta que eso no se aclare. Así que en mi opinión el objetivo es evitar un gobierno mimético al de España, socialista-chavista. Créanme que nos jugamos todo a esta carta.

Hay más de 200.000 paisanos nacidos en nuestra tierra viviendo en Madrid. Yo si fuera uno de ellos, independientemente de mis ideas e incluso sentimientos, lo tendría muy claro. Madrid debe ser el principio del fin del sanchismo, y lo va a ser.

Así que ¡Adelante Ayuso, Socialismo o Libertad!

Juan José Gómez-Hidalgo Palomo

Ex-alcalde de Torrijos