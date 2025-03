Las mil imágenes del Corpus del Archivo Municipal

El Archivo Municipal de Toledo se ha sumado este año a los actos de este Corpus tan especial con una exposición virtua l con fotos comprendidas entre los años 1982 y 1997. Son más de mil imágenes que reflejan cómo se celebró la procesión por las calles de Toledo en esos años con la ayuda de las fotos realizadas por los periodistas del desaparecido diario Ya y que se pueden descargar y disfrutar desde este martes en la web del Archivo Municipal.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, destacó que esta exposición virtual incluye fotografías de la colección del periódico «Ya Toledo», así como reportajes personales del periodista y escritor Enrique Sánchez Lubián del año 1982 y el exalcalde de Toledo, Juan Ignacio de Mesa de 1997. «Es la primera vez que en la web del Archivo Municipal se exponen parte de los materiales fotográficos que el exalcalde está depositando en el archivo afirmó.

Según cuenta el archivero municipal, Mariano García Ruipérez, «hemos utilizado básicamente los reportajes fotográficos realizados por periodistas del extinto diario Ya de Toledo de 1984 a 1992 , como Ángel C. García, Ana Belén García, José Luis Pérez, Carmen Casero y Enrique Sánchez Lubián, pero que carecen de expresa autoría». «Son fotos frescas, realizadas con carretes de película química, no digitales, que solo al ser revelados demostraban si se había logrado la imagen deseada. Por eso las hoy borrosas o casi repetidas que no hemos querido eliminar para demostrar el proceso creativo de los periodistas fotográficos de la época. En ellas lo que predomina es el testimonio, la información y el detalle que pueda llamar la atención al público lector del periódico. Por eso los protagonistas de esas instantáneas son, sobre todo, los ciudadanos que esperan pacientemente movidos por la fe, la tradición o la curiosidad el paso de la Custodia. Sin embargo, el reportaje recogido de 1985 no tiene ese origen. Es el oficial, encargado por las autoridades locales y, por ello, los reproducidos son otros. El contraste es evidente», explica.

Al margen de las fotos de esos nueve años, los que van de 1984 a 1992, hemos incluido de otros dos cuya autoría sí nos es conocida. El primero, el de 1982, es un reportaje realizado por el ya citado Enrique Sánchez Lubián, jefe de Gabinete de Prensa, que por entonces empezaba a trabajar en el Ya de Toledo. «En sus bellas fotos aparece, formando parte del cortejo procesional, Juan Ignacio de Mesa, nuestro primer alcalde democrático, con su corporación municipal. Y en 1997, es él, alejado ya de sus responsabilidades políticas, el que toma la cámara para reflejar su Corpus Christi», afirma el archivero, que aclara que «las fotos de ambos, de Enrique y de Juan Ignacio , abren y cierran esta muestra fotográfica sobre el Corpus que muchos hemos vivido. En las mil fotos (aunque en realidad son algunas más) los ciudadanos podrán buscar, identificar y compartir imágenes en las que ellos o sus conocidos son los principales actores. La ciudad, nuestra querida Toledo, es el escenario de la ceremonia de origen medieval que mejor nos identifica».

Además de estas exposiciones, el Archivo mantiene abiertas de manera virtual otras exposiciones como la de carteles y programas del Corpus de 1886 a la actualidad, o un documental francés de 1928 donde se recoge la procesión de aquel año y que es la primera filmación del Corpus toledano de la que se tiene constancia. Todos estos recursos se pueden disfrutar www.toledo.es/toledo-siempre.

