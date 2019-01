De lo esperpéntico e injusto que es oponerse al progreso de Toledo

POR ALICIA SÁNCHEZ

Ayer nos encontramos con una imagen cuanto menos sorprendente y, cuanto más, vergonzosa, y lo digo como toledana que soy. Me pareció bochornoso e indecente –no por concentrarse, sino por sus palabras- que una veintena de personas, contrarias al parque Puy du Fou, se plantaran a las puertas del Centro Cultural San Marcos donde se iba a celebrar el acto institucional del Día de la Ciudad de Toledo y, al paso de algunos representantes del parque, les gritaran «¡fascistas!», dejando claro la poca solvencia de sus argumentos.

¿Para ellos crear una empresa que generará riqueza, puestos de trabajo, reactivación social, turística, cultural, respetuosa con el medio ambiente es ser fascista?Pues perdonen, señores, abran los ojos y vean, entonces, que Toledo está lleno de «fascistas» a favor de este parque, que ven una gran oportunidad con Puy du Fou.

Vergüenza me da hasta pronunciar esta palabra, dado el grado de madurez y salud democrática de España, ya que aquí solo significa odio. ¿Pero saben ustedes de verdad lo que es un fascista? Por fortuna no ofende quien quiere, sino quien puede, y dudo de que los franceses, al escuchar semejante descalificativo, se hayan sentido aludidos.

Me consta, como persona informada, que lee la prensa y consulta las redes sociales, que estos señores contrarios al parque son una minoría, que incluso las personas a favor del mismo están indignadas con este movimiento contrario a Puy du Fou. Lógicamente, como toda persona coherente y que quiere que nuestra ciudad progrese, miran atónitos y hasta «cabreados» este movimiento crítico, que ha llegado incluso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Albacete para paralizar el parque.

Sin ir más lejos, ayer, en las redes sociales, hasta las personas que convocaron la concentración contraria a Puy du Fou recibieron un auténtico varapalo de los toledanos. Cientos eran los mensajes que les decían que contra qué se concentraban, que por qué esta inquina contra el progreso y la creación de empleo y que basta ya.

A todos nos parece esperpéntico e injusto oponerse así al progreso de una ciudad, aunque eso nos obligue a cortar un árbol para plantar tres, o a hacer un movimiento de tierras para generar empleo y futuro en Toledo. Y puede que no sea el «acontecimiento del siglo», pero no hay que ser un erudito para saber que este parque traerá a la ciudad y provincia de Toledo impulso económico y nuevas oportunidades.

Por curiosidad he consultado los resultados del partido político Equo –único que presentará el contencioso-administrativo en contra del Parque – y tuvo una representación en las autonómicas de 2015 en Castilla-La Mancha del 0,24%.

Todos cabemos en esta sociedad y está muy bien, pero claro, por favor, no tomen la palabra en nombre de nadie para odiar. Ni siquiera en nombre de los cuatro que les votaron.

Estoy segura de que no solo han abochornado a los toledanos que fueron testigos del espectáculo de la concentración, sino a los tres intelectuales y respetables toledanos que han apoyado a la plataforma, y que con algo de credibilidad la han sostenido con pinzas estos meses. Pero todo se termina y se desmonta por su propio peso.

Y es que, señores/as de la plataforma, sois expertos/as en quedaros solos/as y en abanderar proyectos en contra de las mayorías por el puro gusto de hacer la puñeta.

Por vuestras palabras e insultos demostráis que vivís anclados en el más horrendo de los pasados de la historia. ¿Por qué hay que calificar un parque historicista como Puy du Fou de «fascista» o de «facha»?, ¿qué ocurre?, ¿que al que le gusta la historia de su país es un fascista?, ¿que hay en Francia dos millones de fascistas que lo visitan al año?

¡Ah no! Vosotros sois de los que llamáis «fascistas» a los que promueven empresas (el 85% del empleo en España lo genera la empresa privada).

¡Ah no! Es porque su creador es de ideología conservadora.

¡Ah no! Es porque es católico… Claro, aquí en España nos identificamos más con los protestantes y luteranos y la diferencia nos asusta. Si yo veo un católico andando por mi casa, me muero del susto.

¡Venga ya! Lavaros las telarañas y no seáis acomplejados a la hora de decir «España, te quiero», o al menos no insultéis proyectos o promotores por el mero hecho de ensalzar la historia de un país, al grito de «fachas» y «fascistas».

Como estrategas sois unos cracks en conseguir el efecto contrario, llamando «fascistas» a aquel que no piensa como vosotros. Hay libertad, chicos. El pluralismo mola. En una democracia como la española se debate, no se insulta a los inversores, aunque vengan del país vecino con el que compartimos los Pirineos, que no viven tan lejos. Y si no, invertir y arriesgar vosotros. Os esperamos con los brazos abiertos los curritos de a pie.

Puy du Fou en el fondo os lo tenía que agradecer. Con una oposición como la vuestra ya ha vendido todas las entradas antes de ponerlas a la venta. Pero como dijo su delegado: «Llegará un momento en el que nos traigan los curriculum de sus hijos y nosotros no tendremos ningún problema».

Espero de corazón que vuestro tema no prospere en el TSJ y no tengáis que cargar con el estigma de ser los responsables de la destrucción del empleo actual de Puy du Fou y del previsto en los próximos años.

Pero tengan clara una cosa: nadie, nadie les apoya. Afortunadamente esta ciudad está llena de ciudadanos inteligentes que han sabido ver lo que ustedes se empeñan en negar. Con argumentos sustentados en palabras como «fascistas» o «fachas» no se gana en los tribunales, aunque a ustedes les salgan del alma.