Los empleados públicos piden negociar con la Junta Anuncian movilizaciones si no se atienden sus demandas

Más de medio centenar de delegados sindicales y trabajadores de la Junta de Comunidades se han concentrado este jueves en las cinco provincias de la región, para exigir que se convoque la mesa general de empleados públicos, y han anunciado el inicio de movilizaciones si no se atienden sus demandas.

Las concentraciones, que habían convocado los sindicatos CCOO, CSIF, STAS Intersindical y UGT han tenido lugar frente a las delegaciones de la Junta de Comunidades en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, mientras que en Toledo se ha desarrollado junto a la sede de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en cuyo titular, Juan Alfonso Ruiz Molina, han centrado sus críticas.

Ha sido precisamente la concentración de Toledo la más concurrida, ya que en ella han participado entre 200 y 250 personas, según los sindicatos convocantes, mientras que las de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara han contado con un centenar de participantes cada una, y en la de Cuenca ha habido en torno a 40 concentrados.

Los representantes sindicales han exigido la convocatoria de la mesa general de empleados públicos, después de que en la anterior reunión, que tuvo lugar los pasados 18 y 19 de septiembre, no se llegase a un acuerdo «por la postura cicatera de la Administración en este caso, ya que no admitió ninguna de las propuestas que se hicieron por parte de las organizaciones sindicales», ha afirmado la secretaria regional de la FSP de CCOO, Lola Cachero.

En similares términos se han expresado los representantes de UGT, STAS y CSIF, Luis Manuel Monforte, Gustavo Fabra y Gratiniano Lozano, respectivamente, que han culpado directamente a Ruiz Molina de la falta de negociación y han reclamado la necesidad de que a los empleados públicos de Castilla-La Mancha se les apliquen todos los puntos del segundo acuerdo estatal para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo.

«No podemos en esta comunidad autónoma quedarnos de nuevo a la cola de la recuperación de derechos», ha considerado Cachero, mientras que Moforte ha recordado que hay una propuesta conjunta de los cuatro sindicatos de la mesa general de negociación y ha acusado a Ruiz Molina de estar intentando negociar con cada sindicato por separado, «con braseritos».

Moforte ha apuntado que «no hace falta negociar con los sindicatos en braseritos, sino todos en conjunto y en la mesa general, como está establecido», y ha advertido que las concentraciones de hoy son «el inicio de grandes movilizaciones, como hicimos con el anterior Gobierno, si no se negocia como está establecido».

Asimismo, ha recordado a Ruiz Molina que se está cumpliendo el mes de plazo que le dieron para negociar, aunque los sindicatos entienden que pueden negociar a lo largo de todo el mes de noviembre, pero le exigen que antes de que acabe el año «haya un acuerdo de recuperación de derechos que satisfaga las reivindicaciones de los empleados públicos».

Por su parte, Gustavo Fabra ha aseverado que «es un auténtico escándalo» que, un mes después de que se rompiera la mesa de negociación, «el consejero no nos haya convocado para dar explicaciones y para tratar de buscar una solución al conflicto».

Fabra ha criticado que tras «una ruptura unilateral por parte de la Administración de una mesa de negociación» Ruiz Molina «todavía no ha sido capaz de bajar a la mesa sectorial y explicarnos, por ejemplo, cómo van a aplicar la jornada semanal de 35 horas».

Y ha añadido: «Creemos que realmente tenemos un consejero que no da la talla, que no sabe negociar, que no tiene talante, que muestra su cara más faltona y más prepotente cada vez que puede, y así es muy complicado avanzar en la recuperación de derechos y en poder llegar a acuerdos».

En similares términos se ha expresado Gratiniano Lozano, que ha comentado "nos asombra la soberbia y la prepotencia, con la que se ha llevado a cabo esta supuesta negociación que en realidad no ha sido tal, porque vinieron con una propuesta, esto es lo que hay, son lentejas, si quieres las tomas".

Pero ha avisado de que «los trabajadores públicos no las queremos tomar», porque "después de que después de casi cuatro años no se haya hecho nada para recuperar derechos, nos vienen con una propuesta por debajo de los mínimos del Estado".

Lozano ha agregado que «nos parece impresentable y anunciamos una próxima campaña de movilizaciones, a ver si conseguimos que se sienten con nosotros y negocien un acuerdo que esté a la altura de los trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha».