Los cuatro consejos del doctor Padial para una Navidad cardiosaludable

A pesar de que estas Navidades serán diferentes por la crisis sanitaria, estas fechas siguen siendo sinónimo de encuentros familiares y comer más de lo habitual. Son días en los que nos relajamos y permitimos dejar de lado el ejercicio y dormir menos de lo habitual. La parte menos positiva es que ninguna de esas rutinas es aliada de nuestra salud cardiovascular. Por eso, el doctor toledano Luis Rodríguez Padial, jefe de equipo de la Clínica Medicina y Prevención Cardiovascular del HM IMI Toledo recuerda que «aunque hagamos algunas excepciones en días muy señalados, es recomendable no olvidarnos de cuidar nuestro corazón procurando seguir una serie de pautas».

La primera, disfrutar de las comidas y cenas con moderación. No se trata de dejar de comer el plato favorito en Nochebuena o no mirar la bandeja de turrones, sino de comer lo que nos guste con moderación. En estas fechas, en las que cambian las rutinas y el corazón se ve sometido a más emociones y tensiones de lo habitual, lo ideal es procurar no abusar de alimentos ricos en grasas que aumenten los niveles de colesterol. También debe tenerse cuidado con el alcohol, y, cuando se beba, hacerlo con moderación. Unas recomendaciones especialmente dirigidas a las personas con enfermedades cardiovasculares crónicas, a las que conviene especialmente no dejarse llevar por los excesos.

Segunda: Volver cuanto antes a nuestras rutinas. Todos los días más señalados, es recomendable regresar a la dieta mediterránea incorporando alimentos bajos en grasas saturadas, colesterol y sodio. También resulta beneficioso incluir en nuestra dieta alimentos ricos en fibra y ácidos grasos esenciales como frutas, verduras, carnes magras, pescado azul, cereales integrales y frutos secos.

Tercera recomendación: Vigilar el peso. Se calcula que durante estas fechas cada español engorda entre dos y tres kilos. Es importante volver a unas rutinas cardiosaludables, que incluyan la práctica diaria de ejercicio físico. Lo ideal sería no aumentar nuestro peso para mantener a raya uno de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular como es la obesidad.

Y, por último: Procurar dormir bien. El descanso es esencial para el corazón. Según un estudio publicado por European Journal of Preventive Cardiology, dormir entre siete y nueve horas al día reduce hasta en un 65% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, mientras que dormir poco se asocia con problemas de sobrepeso, hipertensión o colesterol.