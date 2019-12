Correos al borde del colapso en Toledo por falta de personal durante el Black Friday La sección sindical de CGT denuncia la no contratación y refuerzo de la plantilla ante estas jornadas de compras y la campaña navideña

La sección sindical de CGT en Correos Toledo ha denunciado que no se han realizados contratos ni se ha reforzado la plantilla ante el Black Friday, CiberMonday y Campaña Navideña. «Estamos ante una situación totalmente insostenible. Ante la ingente cantidad de paquetería que de por si viene a diario, hay campañas como la de Black Friday y CiberMonday que se incrementa tanto la paquetería que en las carterías de Toledo, capital y provincia no se da abasto. Es imposible repartir, la paquetería, certificados, notificaciones, burofaxes y el correo», denuncian.

«¿Qué hace Correos ante esta situación? Absolutamente nada. No contrata, no refuerza; ante los días de asuntos propios de compañeros que se cogen en este mes, la política de la empresa es de dar los días y no cubrir, encontrándonos con situaciones en las que compañeros tienen que hacer el trabajo de los compañeros que merecidamente disfrutan de esos días. Oficinas tanto técnicas y rurales que no tienen personal para la atención al público o se cubre por otra persona, que hace doble trabajo por la inacción de Correos. Nos piden calidad en el servicio, pero sin refuerzo y contratación es imposible», explican en un comunicado.

Además, afirman que «nuevamente Correos no está a la altura de las circunstancias. La plantilla esta quemada ante esta situación que ni es puntual y que por desgracia no es a primera vez; tiene que soportar que no se cubran sus vacaciones, sus días de antigüedad o asuntos propios y el estrés y la ansiedad con la que se trabaja ha llegado a unos niveles insoportables». «Estamos en diciembre y la campaña navideña está a la vuelta de la esquina. Tras el Black Friday y el CiberMonday en noviembre, el incremento de los pedidos en esta fecha crece de forma exponencial con el consecuente incremento de paquetería pero con el mismo personal» advierten.

Así, la plantilla comenta frases como «esto es inhumano».«Exigimos que Correos refuerce y contrate personal para que se pueda trabajar en unas condiciones dignas», afirman.