Coronavirus: El Colegio de Médicos de Toledo pide responsabilidad y quedarse en casa

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo, ante la evolución del COVID-19 en Castilla-La Mancha y en la provincia toledana donde han aumentado los positivos en los últimos días, quiere reiterar su llamamiento a la calma y apelar a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos para poder paliar la extensión de la enfermedad del coronavirus y evitar así un colapso del sistema sanitario.

Tras incremento de casos en España y con la experiencia en países europeos como Italia, el COMT considera muy necesario insistir en que las medidas tomadas por el Gobierno de España y las autoridades sanitarias tienen como objetivo frenar el ascenso de la propagación del coronavirus. Una meta que solo va a ser posible si los ciudadanos se alejan de focos de contagio y mantienen las reglas de higiene recomendadas por las instituciones y profesionales sanitarios.

Por ello, quiere reiterar su llamamiento a la calma y apela a la responsabilidad individual de los ciudadanos para paliar la extensión de la enfermedad y evitar el colapso del sistema sanitario

En este sentido, desde el Colegio de Médicos de Toledo, se quiere recalcar que el cierre temporal de centros y actividades lectivas, la reducción de plantillas presenciales en las empresas, el fomento del teletrabajo y la suspensión de actos culturales, deportivos y lúdicos de carácter masivo, así como la recomendación de confinamiento en los domicilios «no son vacaciones, son medidas de prevención que tienen como fin único proteger y protegernos para contribuir a reducir los contagios y frenar la expansión de la pandemia».

El COMT quiere manifestar su respaldo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las decisiones gubernamentales y reitera su llamamiento a los toledanos para que se queden en casa en los próximos días y eviten los espacios públicos. Igualmente, agradece la labor incesante de los profesionales médicos y sanitarios que están trabajando en un escenario desconocido en la provincia y en el conjunto de España.

Asimismo, recomienda no acudir a los centros de salud ni a las urgencias si no es imprescindible e insiste a la población que ante una sintomatología menor NO se deben utilizar los servicios de urgencias para evitar su colapso.

Finalmente, el Colegio de Médicos de Toledo recuerda que las consultas deberán hacerse en la línea telefónica de información y atención habilitada en la Comunidad Autónoma cuyo número es el 900 122 112 y dejar el 112 para cubrir el resto de emergencias.