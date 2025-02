Ciudadanos propone habilitar ciclo-carriles en Toledo y dispensar gel en los autobuses

Ciudadanos (Cs) Toledo ha propuesto este lunes una serie de medidas relacionadas con la movilidad de cara a la desescalada, y también a medio y largo plazo, que pasan por habilitar ciclo-carriles para fomentar el uso de la bicicleta y dispensar gel higienizante en los autobuses urbanos.

El portavoz municipal de Cs, Esteban Paños , ha planteado mejorar la higiene en los autobuses con la dispensación de gel como han hecho ciudades como Santander, que se habilite el pago en la parte trasera y que se proteja a los conductores con una mampara, además de reforzar la desinfección de los vehículos, ha informado la formación «naranja» en nota de prensa.

Asimismo, ha pedido que se hagan peatonales de manera temporal más calles de la ciudad durante la desescalada, ya que ha considerado que las que se han puesto hasta ahora son «insuficientes» y que es necesario ofrecer alternativas «seguras» al peatón en todos los barrios.

En este punto, ha sugerido la posibilidad de determinar sentidos de circulación ascendentes y descendentes en algunas calles de la ciudad para evitar aglomeraciones y aumentar la seguridad.

Por otro lado, también ha propuesto, ante el aumento del uso de bicicletas y patinetes eléctricos, que se habiliten «cuanto antes» más ciclo-carriles en Toledo, una medida que ha recordado que es «poco costosa» y que ha solicitado que se complemente con campañas de sensibilización.

Según Paños, «lo ocurrido ha demostrado que la ciudad no está preparada para una movilidad del siglo XXI» y ha agregado que «el Gobierno municipal no ha hecho su trabajo, no ha cumplido sus promesas y ahora nos encontramos con que usar la bici es muy complicado por la falta de infraestructuras, servicios y sensibilidad».

De igual forma, ha reclamado o tras medidas en materia de movilidad a medio y largo plazo como la construcción de carriles bici y en particular el carril bici Polígono-Santa Bárbara-Azucaica, la instalación de aparcamientos para bicicletas en toda la ciudad, campañas de sensibilización y un servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas.

Además, ha recordado que está pendiente la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y una ordenanza municipal para regular la circulación de vehículos de movilidad personal como patinetes eléctricos.