Coronavirus El colegio Maristas de Toledo celebra desde casa su III Semana de la Ciencia El lema de este año es «Xperimentando» y los alumnos de 4º de ESO de la materia cultura científica han preparado 15 vídeos diferentes con un sencillo experimento en cada uno

El colegio Santa María Maristas de Toledo celebra su III Semana de la Ciencia del 11 al 15 de mayo. En anteriores ediciones, los alumnos preparaban stands de diferentes temáticas relacionadas con la ciencia (el Universo, el cuerpo humano, etc.) y se lo que explicaban a los alumnos de otros cursos y a aquellas personas que acudían a visitar la feria. Se trata de una actividad muy apreciada en el centro, que disfrutan tanto los organizadores como los visitantes, en especial los más pequeños.

Este año, debido a las circunstancias actuales, la feria no podía llevarse a cabo. Sin embargo, en lugar de suspenderla, se le ha dado una vuelta de tuerca: «si la gente no puede visitar la feria, ¿por qué no llevar la feria a la gente?». Esa pregunta fue el punto de partida para reconvertir los tradicionales stands en vídeos que la gente pudiera disfrutar desde el sofá de su casa.

El lema de este año es «Xperimentando» y los alumnos de 4º de ESO de la materia cultura científica han preparado 15 vídeos diferentes con un sencillo experimento en cada uno. Cada vídeo explica cómo realizar el experimento (todos pueden realizarse con materiales que todos tenemos por casa) y finaliza con la base científica de dicha experiencia.

Con esta actividad, se busca que los alumnos disfruten y se lo pasen bien a la vez que aprenden y desarrollan sus competencias clave; ya que han sido ellos mismos los que han elegido los experimentos, los han realizado y explicado y han editado los vídeos.

Los vídeos se irán estrenando en el canal de youtube del centro, «Colegio Maristas Santa María», desde el lunes 11 al viernes 15 a razón de 3 vídeos por día. Los estrenos serán en directo y tendrán lugar a las 09:00, 12:00 y 16:00 horas. «Nos hemos divertido mucho haciendo los experimentos y editando los vídeos, ¡y nos hace mucha ilusión que compañeros de otros cursos hagan los experimentos en casa viendo los nuestros!», comenta Pablo Villarrubia, uno de los alumnos que ha participado en la creación de la feria.

