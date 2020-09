Cerca del 40% de los niños españoles de entre 3 y 8 años tienen sobrepeso Marta García, nutricionista de HM IMI Toledo, subraya que «nunca se debe poner a un niño a dieta sin supervisión de un profesional»

ABC TOLEDO Actualizado: 15/09/2020 20:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cerca del 40 por ciento de los niños españoles de entre 3 y 8 años tienen obesidad o sobrepeso. Este hecho hace que exista una mayor probabilidad de ser adultos obesos y mayor riesgo de sufrir enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares o determinados tipos de cáncer en la edad adulta.

En este nuevo inicio de curso y para contribuir a reducir estos datos, Marta García, nutricionista de HM IMI Toledo, subraya que «nunca se debe poner a un niño a dieta sin supervisión de un profesional». «Los niños están en edad de crecimiento y es el dietista-nutricionista o pediatra quien debe valorar qué hacer en estos casos. La mayoría de las veces no es necesaria una "dieta" como tal sino unos cambios de hábitos que deben pasar por toda la familia. No tiene sentido restringir alimentos a un niños con sobrepeso y que vea a los padres consumiéndolos. Hay que dar ejemplo: si yo como madre no como fruta, no le puedo decir a mi hijo que coma mínimo 3 piezas de fruta al día».

La experta en nutrición de HM IMI Toledo destaca la importancia de evitar las excusas por falta de tiempo y rapidez a la hora de cocinar y lanza algunos consejos: «Se tarda lo mismo en comprar bollería que una pieza de fruta de temporada, que además es más barata. Otro consejo importante es que no piquen entre horas alimentos poco saludables, para eso es es muy importante no tenerlos en casa a su disposición».

En el caso de que los padres consideren que es necesario la intervención de un profesional, Marta García considera que «es muy importante acudir a un dietista-nutricionista colegiado, que elaborará un plan personalizado para la familia. En la alimentación hay mucho "experto" que nos invade con falsos mitos y creencias sin ninguna base científica. La alimentación de nuestros hijos debe cambiar pero es un trabajo conjunto: familia, colegios, industria y medios de comunicación».

A la hora de beber la nutricionista Marta García subraya que «es importante que los niños beban siempre agua y eliminar de su día a día refrescos y bebidas carbonatadas. A esto hay que sumar la necesidad de realizar ejercicio: La OMS recomienda 60 minutos de actividad física moderada o intensa al día para los niños entre los 5 y los 18 años. La actividad física moderada incluye marcha a paso ligero y andar en bicicleta en terreno llano».