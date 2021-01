CCOO irá a la huelga si las contratas de Limpieza del Virgen de la Salud no acuerdan el traslado al nuevo hospital Son cien personas, casi todas mujeres, las que ahora prestan el servicio en el actual edificio de la avenida de Barber

ABC TOLEDO Actualizado: 31/01/2021 21:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

CCOO ha informado este domingo de que el Jurado Arbitral ha citado el próximo jueves, 4 de febrero, en Mediación al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y a la concesionaria del Nuevo Hospital de Toledo, y por segunda vez a sus respectivas contratas de la Limpieza, para tratar de que estas dos empresas, Ferrovial Servicios y UTE Limpiezas Toledo, se pongan de acuerdo para organizar el traslado al nuevo hospital de las cien personas, casi todas mujeres, que ahora prestan el servicio en el Virgen de la Salud, y garanticen la subrogación de sus contratos. En caso de que no haya acuerdo, el sindicato amenaza con ir a la huelga.

«Llevamos meses conversando a cuatro bandas sobre esta cuestión y todos los afectados, la Junta, la concesionaria del nuevo hospital y sus respectivas contratas, dicen estar de acuerdo en la conveniencia y la necesidad de hacerlo, pero finalmente las contratas eluden comprometerse·, explicó el responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción y Servicios C-LM, Carlos García Montoya.

«Cuando Ferrovial Servicios dice que ok, Utelt pone pegas. Cuando Utelt suscribe un documento, Ferrovial se niega a ratificarlo. No nos quedó más remedio que citarlas a ambas ante el Jurado Arbitral, para tratar de formalizar un acuerdo», afirmó el responsable de CCOO, quien explicó que el acto de mediación se celebró hace dos semanas pero las contratas se negaron a acordar nada y fueron los propios árbitros los que plantearon volver a celebrarlo el próximo jueves, pero llamando también a las empresas principales, al Sescam y la concesionaria. «De no ser así, volveremos a instar una nueva Mediación, pero será ya Mediación previa a la convocatoria de huelga».